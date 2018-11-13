Время действовать!

У горожан ещё есть шанс купить жильё до повышения цен

В ближайшие три года рынок жилого строительства претерпит колоссальные изменения. С 1 июля поправки, внесённые в закон о долевом строительстве № 214-ФЗ, вступили в силу. Они ужесточили требования к застройщикам и ввели проектное финансирование. Поправки в закон призваны защитить граждан от недобросовестных застройщиков и предотвратить пополнение «армии» обманутых дольщиков. По прогнозам экспертов, в новых реалиях цены на жильё вырастут на 20-30 процентов, при этом с рынка могут уйти до двух третей строительных компаний. Как масштабная законодательная инициатива повлияет на перспективы возведения жилья в Стерлитамаке? Как быть горожанам, планирующим приобрести квартиру? Об этом беседуем с заместителем генерального директора ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик» Алексеем Бережным.

Новостройка по ул.Хвойной, 20: от стандарт-класса – к комфорт-классу жилья

ВМЕСТО ДОГОВОРА ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ – ЭСКРОУ-СЧЁТ

– Алексей Иванович, как законодательные поправки отразятся на стоимости первичного жилья и работе вашей компании?

– Если раньше мы работали по ФЗ-214 с привлечением средств дольщиков, то следующие дома будем строить с привлечением эскроу-счетов. Это новый механизм работы с деньгами покупателей: застройщик не может воспользоваться ими до окончания строительства и возводит жильё за счёт собственных средств или кредитов. Нас напрямую будет финансировать банк, и каждый дом мы будем защищать как финансовый проект.

Фактически вынужденное кредитование резко увеличит себестоимость строительства. Так, несколько домов в микрорайоне Лазурном и первый дом в ЖК «Новаторов» мы строим по старому законодательству – с привлечением финансирования через договоры долевого участия. Это стало возможным благодаря тому, что разрешение на строительство этих домов мы получили до 1 июля. Но следующие жилые дома мы будем возводить по эскроу-счетам, а это неизбежно повлечёт за собой повышение цен на жильё. При этом наша компания не собирается сбавлять темпы возведения домов: качественное надёжное жильё городу необходимо.

О СЧАСТЛИВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ И НАДЁЖНЫХ ГАРАНТИЯХ

– Есть ли шанс у горожан приобрести квартиру в новостройке до повышения цен?

– Все помнят ситуацию с резким взлётом иностранной валюты в 2015 году. Финансовый рынок предугадать сложнее, но есть примеры, когда люди, вложившись в зарубежную валюту, солидно заработали и за считанные дни удвоили свой капитал. Примерно то же самое произойдёт и с новостройками, и уже в январе кто-то с сожалением скажет: «Эх! Почему я не вложился в столь прибыльное дело! Почему никто не предупредил!..». Вот мы предупреждаем.

Если вы включили в ваши планы самое нужное приобретение – покупку жилья, то у вас ещё есть возможность купить его как минимум с 10-процентной выгодой. Заключив договор долевого участия в строительстве сегодня, вы покупаете квартиру в строящемся доме по старой цене и через год-полтора празднуете новоселье. Тем, кто приобретёт жильё после нового года, предстоит покупка уже по новым ценам. Сумма получится значительная, и в длинной перспективе (при покупке жилья в ипотеку) разница будет особенно ощутима. Важно не упустить выгодную возможность. Ноябрь – декабрь – самое время действовать.

– Какие гарантии вы по-прежнему предоставляете нашим горожанам, приобретающим жильё по долевому участию в строительстве?

– Средства горожан защищены по закону: мы заключаем договоры, открываем страховые счета, отчисляем в компенсационный фонд средства в размере 1,2 процента от каждой сделки. Гарантией также является безупречная репутация застройщика. ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик» уже 15 лет успешно работает на рынке гражданского жилья. Мы недавно сдали 25-й по счёту дом, построили целый микрорайон, заселили в него больше 4000 семей. Цикл покупки квартиры составляет в среднем 5-7 лет, и многие горожане проходят у нас два-три цикла: приобретают жильё не только для себя, но и заботятся о будущем – обеспечивают жильём подрастающих детей. Мы заслужили доверие прежде всего своими реальными делами. ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик» сдаёт качественное жильё в срок, а зачастую раньше срока. Например, первый дом в ЖК «Янтарный» мы сдали с опережением на полгода. ЖК «Новаторов» – наш флагманский проект. Арендная плата на сегодняшний день высокая, поэтому мы очень заинтересованы сдавать эти дома раньше заявленного срока.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Будущий ЖК «Новаторов»

– Почему в достаточно жёстких для застройщиков условиях вы возводите дома с использованием инновационных технологий градостроительства?

– Дело в том, что людям нужно не просто жильё – наши клиенты выбирают максимальный комфорт, экологичность, индивидуальные решения. В нашей компетенции реализовать для горожан этот качественно новый уровень. Мы не сторонники рискованных экспериментов: каждую нашу инициативу мы проверяем на жизнеспособность. Так, дом по ул.Хвойной, 20, который мы сдали 29 сентября, – пример того, что при возведении жилья мы постепенно переходили от стандарт-класса к комфорт-классу. Скажем, мы стараемся насытить дворы парковочными местами не для того, чтобы пройти экспертизу (её требования – 1 к 3, то есть 1 место на 3 квартиры). Мы стараемся для каждой машины найти парковочное место недалеко от дома. Обустроенные нами дворы – уютные, на современных игровых и спортивных площадках с прорезиненным настилом детям безопасно и интересно.

Офис ООО «ИРСЗ» (ул.Хвойная, 2 «а»)

– Чем ЖК «Новаторов» принципиально отличается от того, что было построено ранее?

– Мы изначально подошли к этому проекту с позиции клиента. При планировании был задан самый важный вопрос: «Чем помогает мне ЖК?», и это стало фундаментом для новых стандартов проектирования и строительства. Мы разработали ИРСЗ-Стандарт, в котором собрали все новые преимущества, и будем стараться реализовать его в каждом новом проекте. Основные плюсы ИРСЗ-Стандарта: высота потолков 2,7 м, увеличенные оконные проёмы с низким подоконником, французские (панорамные) окна, витражное остекление подъезда и вход в подъезд на уровне земли, минимум ступеней и пандусов. Движение лифта с нулевого этажа: то есть, войдя в подъезд, мы сразу попадаем и в лифт, для маломобильной группы населения и для мам с колясками это обеспечивает заявленный нами комфорт-класс, таким мы его видим. Очень серьёзно мы отнеслись и к внешнему благоустройству: придомовую территорию постарались сделать зонированной и очень насыщенной. Зачем ехать в парк, если парк уже есть у тебя во дворе?

Мы хотим, чтобы наши клиенты каждый день убеждались, что сделали правильный выбор. Как этого добиться? Очень просто. Надо строить дома, в которые можно по-настоящему влюбиться.

Мы рады предложить вам доступное жильё на совершенно новом уровне. ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик» – это квартиры, в которых хочется жить.

Ждём вас! Улица Строителей, 69, телефон 8 (3473) 312-312.

Полина АРСЕНЬЕВА