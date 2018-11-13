«Хорошо пишешь о том, что лучше знаешь»

Химия слов и поиск правды глазами журналиста

Олега Першина, корреспондента газеты «Стерлитамакский рабочий», уважают и читатели со стажем, и молодые горожане: его тексты о предприятиях содержательны, очерки о людях правдивы, а спортивные репортажи читаются на одном дыхании, оказываясь порой увлекательнее самих соревнований и матчей. Сегодня мы беседуем с журналистом о том, как найти свой путь в профессию и оставаться востребованным в своём деле многие годы.

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– Олег Валерьевич, как вы пришли в журналистику?

– Чтобы ответить, придётся ненадолго вернуться в прошлое. Ведь я не шучу, когда правнучке Сашеньке говорю, что родился «в первой половине прошлого века»… Каково звучит? С детства я много читал – по нынешним меркам, очень много: у нас была богатая семейная библиотека, и в городской детской библиотеке я освоил весь фонд. Безумно любил сказки (всех народов СССР), подростком читал научную фантастику – от Алексея Толстого и Владимира Обручева до Ивана Ефремова (люблю и сейчас – Головачёва, Панова, Перумова). Ещё раньше научился рисовать: примерно с четвёртого класса редактировал и художественно оформлял стенгазеты. Это пригодилось мне во взрослой жизни: в конце 1960-1970-х стенгазета «Поиск» цеха №10 Стерлитамакского химзавода не раз побеждала в городском конкурсе стенной печати. Во время учёбы в Ярославском химико-механическом техникуме я окончил школу юнкоров при областной молодёжной газете «Юность» и с 1963 года начал печататься. В Стерлитамак приехал в 1966-м по направлению, осенью 1972 года в «Стерлитамакском рабочем» впервые напечатали мой материал, с тех пор я сотрудничал с городской газетой. После учёбы в нефтяном институте закончил два факультета – журналистики и информатики – университета марксизма-ленинизма. Будучи в душе «гуманитарием» и, посчитав, что «химизации народного хозяйства» отдал достаточное количество лет и здоровья, в начале 1985 года я принял приглашение Гадия Мухамадиевича Арсланова – переводом поступил на работу в редакцию «Стерлитамакского рабочего». Вот таким был мой путь в журналистику.

АЛХИМИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

– 30 лет вы являетесь членом Союза журналистов СССР (теперь России). Чем привлекала вас ваша профессия в разные периоды жизни?

– Первая моя профессия – химик. Эта наука, благодаря тому, что я читал об алхимических чудесах, влекла меня ещё до того, как я начал изучать её в школе. Скажу, что производственная действительность оказалась далека от юношеских мечтаний о таинствах химических превращений. Но я честно заработал «вредную» пенсию.

Художника из меня не вышло (по этой стезе пошёл один из внуков). Почему начал писать? Конечно, мечталось о литературном институте. Однако я по жизни больше реалист и решил начать «с малого»; тем более что прочитал несколько повестей о журналистах, об их интересном, беспокойном и (за исключением представителей так называемой «жёлтой прессы») благородном труде.Знаете, всегда писал о добрых людях. Продолжаю это делать и сегодня. Временами удавалось вносить свою лепту в борьбу за справедливость, отталкиваясь от коллизий, происходивших в некоторых трудовых коллективах. На гребне «зелёной волны» в восьмидесятых немало писал об экологии. Очевидно, тогда привлекательной можно было считать возможность положительно повлиять на процессы, происходящие в жизни нашего города.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 14 ноября 2018 года).

Беседовала Екатерина ЯКОВЛЕВА