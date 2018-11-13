За банковский перевод 1000 рублей – блок: комментарий Башкирского отделения Сбербанка

Российские банки начали требовать с клиентов объяснений экономического смысла на небольшие суммы (в пределах 1000 рублей). В частности, «Известия» приводят примеры таких кредитных организаций как «Сбербанк», «Бинбанк», «Тинькофф Банк». Проще говоря, банки связываются с держателем карты после намерения перевести небольшую сумму денег другому физлицу и просят предоставить информацию (в каких-то случаях документы), подтверждающие происхождение средств и пояснение целей расходования. Например, одолжили вы другу 1000 рублей, а он не может с вами встретиться и передать наличность. Человек решает перевести вам сумму на карте, но может столкнуться с препятствием в виде вышеперечисленных требований банка. В противном случае финансовые организации якобы грозятся заблокировать карту или счет.

Агентству «Башинформ» в Башкирском отделении «Сбербанка» объяснили, что о массовых блокировках им ничего не известно.

«В «Сбербанке» работает система защиты клиентов от мошенничества. Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится. Также банк должен выполнять и требования законодательства по противодействию отмыванию денег. Критерии проверки финансовых операций клиентов строго закреплены в законодательстве и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля», — объяснила специалист управления маркетинга и коммуникаций Башкирского отделения Сбербанка Мария Балашова.

Если же все-таки у физического лица банк потребовал подтвердить операцию, то происходит это следующим образом. Клиенту приходит SMS-сообщение с официального номера «Сбербанка» (900). Держателя карты просят позвонить на него и следовать пошаговой инструкции. Процедура занимает несколько минут.

«Максимум, что может потребовать банк от клиента, — это устное подтверждение по звонку, что трансакцию совершал действительно он, — цитируют «Известия» советника предправления ассоциации «Финансовые инновации» Мурада Салихова. — Никаких документов по p2p-переводам банк не вправе запрашивать. Требуя от граждан бумаги по p2p-переводам, банки нарушают установленные законодательные нормы. В таком случае клиентам можно обращаться с жалобами не только в Центробанк, но и в суд».

Источник: ИА «Башинформ»