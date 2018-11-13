За электронную подписку – специальные призы!
«Стерлитамакский рабочий» приготовил специальные призы – сотовый телефон, электрический чайник и книги Фаяза Юмагузина с его автографом – для тех, кто до 19 декабря оформит подписку на электронную версию нашей газеты не менее чем на 6 месяцев 2019 года. Розыгрыш пройдёт 20 декабря.
Подписывайтесь и выигрывайте!
Автор: Администратор (29 Ноя 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.