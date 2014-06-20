Замена страховых полисов обязательного медицинского страхования: нужно ли?

Данные публикации не соответствуют действительности, на застрахованных граждан не распространяются ограничения по срокам получения полиса ОМС нового образца, и нет обязательной необходимости в его замене до 1 ноября текущего года.

Получить полис обязательного медицинского страхования единого образца можно в любое время, в том числе и после 1 ноября текущего года. Никаких ограничений по замене полисов обязательного медицинского страхования действующим законодательством не установлено.

Существующие нормы определяют, что только в случае, если застрахованный гражданин не удовлетворен качеством работы своей страховой медицинской организации, он имеет право на ее замену один раз в год до 1 ноября. Для этого застрахованный гражданин может обратиться и подать соответствующее заявление в любую другую, выбранную им самостоятельно, страховую медицинскую организацию.

С перечнем страховых медицинских организаций и их деятельностью можно ознакомиться на сайтах страховых медицинских организаций и территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации.

Источник: https://sterlegrad.ru/