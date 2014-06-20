Жительница Стерлитамака в одиночку выиграла спор с управляющей компанией

Жительница Стерлитамака Лилия Бухарина поделилась хорошей новостью на своей странице в cоциальной сети. Она рассказала, что ей без помощи надзорных ведомств удалось выиграть суд у управляющей их домом компании ООО «ЖилСервис», несмотря на то, что те нанимали дорогих адвокатов.

Суть проблемы: жильцы дома №11 по проспекту Ленина просили показывать им в ведомости показания общедомового прибора учета тепла. Однако в этой простой и законной просьбе компания отказала, более того, снимала счетчики. Лилия обратилась в суд. Хотя решение было вынесено в пользу жильцов, «ЖилСервис» опротестовал его и продолжал выставлять счета «втемную». Но адвокаты недобросовестной управляющей компании не помогли – Верховный суд Башкирии также встал на сторону жильцов, обязав УК выдавать ведомости. «Это решение позволит и другим домам в городе получать соответствующие документы и контролировать начисления за тепло», — пишет Лилия.

«Это готовая схема действий для всех столкнувшихся с такой же проблемой. Теперь воровать деньги граждан будет значительно сложнее», — резюмировали подписчики Лилии в комментариях под постом.

Источник: http://www.bashinform.ru