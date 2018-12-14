14 удивительных фактов о свиньях, которые вы не знали

Что мы обычно знаем о свиньях? В представлении большинства людей это хрюкающие, постоянно валяющиеся в грязи, дурно пахнущие животные, которые годятся лишь на котлеты да колбасу. А ведь на самом деле за привычным нам образом скрываются во многом удивительные существа. Мы составили список из четырнадцати интересных фактов, которые вы можете не знать о таких привычных для нас поросятах.



Свиньи чрезвычайно умны. Они любопытные и проницательные животные. Ученые утверждают, что они умнее детей младшего возраста, по крайней мере 3-х лет, собак и даже некоторых приматов. Молочные поросята уже через две недели бегут на голос своей матери и могут отзываться на имена. Известно, что свиноматки как-бы «подпевают» детёнышам во время кормления, издавая своеобразное похрюкивание, когда малыши сосут молоко. Вы удивитесь, но свиньи очень чистоплотны. Обычно их туалетная зона находится далеко от того места, где они лежат и едят. Даже новорожденные поросята покинут свое логово, чтобы сходить в туалет уже через несколько часов после рождения. Если вы думаете, что свиньи медлительны и неповоротливы, вы глубоко ошибаетесь. Взрослые хрюндели могут развить скорость свыше 17 километров в час. Сможете ли вы бегать также? Если вы когда-нибудь считали, что кто-то «потеет как свинья», вы ошиблись. Как раз хрюшки практически не имеют никаких потовых желез. Поэтому, чтобы остыть им приходится валяться во всей этой славной грязи. Кроме того, купание в грязи позволяет им избавляться от кожных паразитов. Визг свиньи может достигать громкости 115 децибел. Вы только представьте — это на 3 децибелы выше, чем звук сверхзвукового авиалайнера! И когда они не визжат, они говорят. Свиньи постоянно общаются друг с другом. Ученые дифференцировали более двадцати различных звуков, которые издают свиньи. Приэтом звуки эти имеют самое разное значение, начиная от заигрывания к противоположному полу и просьб о помощи, заканчивая сигналом о желании есть. И когда они не визжат и не говорят, свиньи будут есть почти все, в том числе человеческие кости. В 2012 году в США произошел совершенно жуткий случай. В штате Орегон свиньями был съеден фермер, упавший в загон в результате сердечного приступа. К тому времени, когда обеспокоенный долгим отсутствием хозяина родственник приехал на ферму, от бедняги остались только зубные протезы. К счастью, свиньи редко столь агрессивны. Обычно это мирные животные. Исключением, как и у многих животных, является состояние когда мать (свиноматка) охраняет свое потомство. Но, как и с любыми животными, со свиньями следует вести себя благоразумно. Свиньи невероятно социальные животные. Если к ним относиться доброжелательно, они с удовольствием общаются с хозяевами. При коллективном проживании они часто прижимаются друг к другу, и предпочитают спать нос к носу. Исследования также показали, что, как и люди, они видят сны. И сны не единственное, в чем свиньи похожи на людей — их генетический код также очень близок к нашему. Из-за этого, стволовые клетки свиней используются учеными в исследованиях для лечения заболеваний человека. По той же причине на свиньях испытывают многие лекарственные препараты. Одними исследованиями участие хрюшек в медицине не ограничено. С их помощью спасают человеческие жизни. Поскольку органы свиней и человека во многом схожи, в трансплантологии часто задействуют донорский материал, взятый от свиней. Даже мусульманские религиозные теоретики разрешили пересаживать органы свиней людям с мусульманским вероисповеданием, несмотря на то, что употреблять свиней в пищу им категорически запрещено. Кстати, желудочный сок свиней используют для изготовления инсулина. С нашим менталитетом это возможно покажется странным, но в Китае свинья — символ плодородия и мужественности. Это привело к тому, что статуэтки свиней часто занимают видное место в спальнях китайских пар, которые хотят иметь детей. И, наконец, мы все видели свиней валяющихся в грязи, а как насчет купания в кристально чистом море? На одном из необитаемых Багамских островов под названием Биг Мейджор Кей, плавание именно то, чем занимаются свинки. Популяция диких водоплавающих свиней буквально правит островом, чем привлекает к нему множество туристов.

Животные совершенно не боятся людей. Многие хрюшки подплывают к лодкам, в надежде на вкусное угощение. На видео можете посмотреть как живут свиньи на Багамах. От такой жизни похоже поплывет кто угодно!

Источник: https://usadbaplus.ru/