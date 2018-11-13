Отдыхаем со вкусом
«В кругу друзей»
В картинной галерее на этой неделе будут работать выставки современной графики и экслибриса из собрания БГХМ им.М.В.Нестерова.
5 декабря
В 12 часов в филиале № 1 МБУ «ЦБС» (ул.Гоголя, 94) пройдёт конкурсно-игровая программа «В кругу друзей».
В 13 часов в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) состоится час «Вас помнит мир спасённый».
В 13 часов в филиале № 3 МБУ «ЦБС» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) пройдёт встреча участников клуба «Золотой возраст».
В 15 часов в филиале № 10 МБУ «ЦБС» (пр.Ленина, 20) состоится информационный час «Волонтёром быть – это круто!».
В 16 часов в коррекционной школе-интернате пройдёт открытое первенство по спортивному ориентированию.
Автор: Администратор (4 Дек 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.