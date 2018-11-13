Отдыхаем со вкусом

«В кругу друзей»

В картинной галерее на этой неделе будут работать выставки современной графики и экслибриса из собрания БГХМ им.М.В.Нестерова.

5 декабря

В 12 часов в филиале № 1 МБУ «ЦБС» (ул.Гоголя, 94) пройдёт конкурсно-игровая программа «В кругу друзей».

В 13 часов в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) состоится час «Вас помнит мир спасённый».

В 13 часов в филиале № 3 МБУ «ЦБС» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) пройдёт встреча участников клуба «Золотой возраст».

В 15 часов в филиале № 10 МБУ «ЦБС» (пр.Ленина, 20) состоится информационный час «Волонтёром быть – это круто!».

В 16 часов в коррекционной школе-интернате пройдёт открытое первенство по спортивному ориентированию.