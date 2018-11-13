Первое место – у «СР»

Наша газета участвовала в конкурсе журналистских работ по проблемам гражданского просвещения, вопросам популяризации деятельности некоммерческого сектора и развития горизонтальных связей внутри общества. Конкурс проводила Общественная палата Республики Башкортостан, и «Стерлитамакский рабочий» занял первое место, обойдя другие республиканские, городские и районные издания.

Наша победа была бы невозможна без интервью с активными горожанами, статей о зоозащитниках и их проблемах, без материалов о людях, которые помогают тем, кому нужны особые забота и внимание. Среди нас живут горожане, кому в самом деле небезразлична окружающая среда: рядом с такими людьми мы учимся предолевать свою лень, идём на городскую прогулку, организованную волонтёрами, участвуем в проектах городских библиотек, мастерим скворечники с сотрудниками Дворца пионеров и детского экологического центра. Активные предприниматели, зоозащитники, волонтёры, библиотекари, педагоги и многие-многие другие люди прошивают город своими маршрутами и проектами, и эти горизонтальные связи цементируют общество, делают его более устойчивым и здоровым. Здесь я обязательно должна сказать о наших корреспондентах, которые охотно откликаются на всё хорошее, что предлагает город. Педагогическое сообщество уже воспринимает Евгению Дьяконову как свою, волонтёрский корпус и общества инвалидов знают Екатерину Яковлеву как чуткого автора, экологи и спасатели напрямую обращаются к Владимиру Парфирову и Ольге Киселёвой, настолько быстро и профессионально работают эти корреспонденты, семейная тема и религиозное просвещение близки Марине Вороновой, лучше Фаяза Юмагузина никто не расскажет о родном крае, услышит и управляющие компании, и жильцов Альбина Рахимова, а футбольные репортажи Олега Першина – вообще вне конкуренции. Словом, редакция готова и в новом году рассказывать о достижениях горожан, потому что мы верим, что только так можно бороться с одиночеством и хаосом в головах.

Гузель СИТДИКОВА