Знаю, что люди старше 70 лет вряд ли сидят в соцсетях, но этот пост могут прочесть и передать им важную информацию их дети, внуки, соседи, или просто хорошие знакомые.

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Вчера на заседании Госсобрания – Курултая РБ выступил с законопроектом о введении компенсаций за капремонт для пожилых людей старше 70 лет, проживающих в семье с инвалидами I и II групп. Закон принят депутатами!

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Таким образом, с 1 января 2019 года для лиц старше 70 лет, проживающих в семье с инвалидами I и II групп, будет положена компенсация в размере 50% от уплаченных взносов за капитальный ремонт, для лиц старше 80 лет – 100%.

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Также продолжает действовать льгота для неработающих пожилых граждан или лиц, проживающих в составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста. Гражданам, достигшим 70 лет – 50%, достигшим 80 лет – 100%.

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Для оформления компенсации необходимо обратиться в филиалы и отделы филиалов Республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства либо в многофункциональные центры (МФЦ). Телефоны центров соцподдержки можно найти на сайте Минтруда РБ и позвонить туда, чтобы узнать какие документы необходимо будет предоставить.