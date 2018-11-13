Беспечность стоила автомобиля

В дежурную часть обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что утром не обнаружил свой автомобиль ВАЗ-21120. Более того – оставил автомобиль незапертым, ключи зажигания были также в машине. В салоне находились документы на транспортное средство, а в багажнике – дорогие инструменты на сумму более 60 тысяч рублей.

На место происшествия выехал наряд полиции. Вскоре в гаражном массиве была обнаружена обгоревшая угнанная машина.

В это же время инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель. При личном досмотре стражи порядка обнаружили у мужчины документы на ВАЗ-21120, находящийся в угоне. Водителя тут же задержали и доставили в участок для выяснения всех обстоятельств.

Задержанный 23-летний молодой человек сознался в содеянном. По предварительной версии, накануне вечером он вместе со своими приятелями выпивал. Позже на улице он обратил внимание на припаркованную в одном из дворов старенькую «двенашку» и с удивлением обнаружил, что дверь не заперта, а в замке зажигания – ключи. Недолго думая, мужчина завёл машину и поехал кататься. Затем, чтобы замести следы, заехал в гаражный массив и поджёг машину. А чтобы имущество, которое находилось в машине, не пропало даром, злоумышленник спрятал его у своего знакомого.

Но на этом мужчина не остановился: он взял машину своего друга и решил покататься по городу. Тогда-то и привлёк внимание сотрудников ГИБДД.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Д.ГОРЧАКОВА