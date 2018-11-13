Бояться не нужно, нужно знать!

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Его цель – повысить осведомлённость общественности о синдроме приобретённого иммунодефицита человека и направить усилия государств и общества на борьбу с ВИЧ-инфекцией.

В 2017 году общемировое число умерших от сопутствующих СПИДу болезней составило 940000 человек; число людей, живущих с ВИЧ, достигло 37 млн человек, 2 млн из них – дети. В России зарегистрировано более 1 миллиона случаев, в РБ за весь период наблюдения, начиная с 1987 года, выявлен 30721 человек. С начала 2018 года в республике уже выявлено 2203 ВИЧ-инфицированных, 60 процентов из них – мужчины. В Стерлитамаке в этом году выявлено 157 человек, заражённых ВИЧ-инфекцией, в соседнем Салавате – 111 человек.



Как и любое другое заболевание, вирус иммунодефицита человека влияет на людей по-разному. Вирус поражает иммунную систему, которая защищает организм от болезней. Это незаметный процесс. Человек, инфицированный ВИЧ, может выглядеть и чувствовать себя достаточно хорошо в течение многих лет и даже не знать о наличии инфекции в организме. Постепенно у ВИЧ-положительного человека на фоне сниженного иммунитета развивается целый комплекс заболеваний, начинаются их клинические проявления, это и называется СПИД.

Источником инфекции являются инфицированные люди. На любой стадии заболевания, в том числе в инкубационном периоде, когда ещё нет клиники, человек является источником инфекции. На протяжении нескольких первых недель после инфицирования у людей может не появляться никаких симптомов или развиться гриппоподобная болезнь, включая лихорадку, головную боль, сыпь или боль в горле. По мере того, как инфекция постепенно ослабляет иммунную систему, появляются другие симптомы: опухшие лимфоузлы, потеря веса, диарея. При отсутствии лечения развиваются такие тяжёлые болезни, как туберкулёз, бактериальные инфекции, онкологические заболевания.

Для передачи ВИЧ необходимо не только наличие источника инфекции и восприимчивого субъекта, но и возникновение соответствующих условий, обеспечивающих эту передачу. ВИЧ может передаваться при незащищённом половом контакте. Он может также передаться от матери ребёнку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

Вирус иммунодефицита передаётся при переливании инфицированной крови, совместном использовании шприцев, игл и другого инъекционного оборудования, использовании нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга, маникюра и педикюра, чужих бритвенных принадлежностей, зубных щёток с остатками крови. Относительно редким, но возможным вариантом заражения являются трансплантация органов и искусственное оплодотворение женщин. Передача ВИЧ воздушно-капельным, пищевым, водным путями не доказана.

В настоящее время вакцины от ВИЧ-инфекции нет. Поэтому необходимо помнить о мерах неспецифической профилактики. Это безопасное половое поведение – использование презерватива при каждом половом контакте с непостоянным партнёром; прохождение диагностики и своевременное лечение инфекций, передаваемых половым путём, включая ВИЧ, для предотвращения дальнейшей передачи; использование только стерильного или одноразового инструментария при проведении процедур с травматизацией кожи и слизистых (нанесение татуировок, косметические, маникюрные и педикюрные процедуры); формирование здорового образа жизни, в том числе отказ от употребления наркотических средств и алкоголя; знание о своём ВИЧ-статусе и ВИЧ-статусе своего полового партнёра.

Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от ВИЧ- положительной матери ребёнку необходимо знать свой ВИЧ-статус при планировании ребёнка, принимать антиретровирусную терапию, отказаться от вскармливания грудным молоком новорождённого.

Каковы преимущества теста на ВИЧ? Знание своего ВИЧ-статуса даёт два важных преимущества. Во-первых, узнав о том, что вы ВИЧ-позитивны, вы можете принять необходимые меры для того, чтобы получить доступ к лечению, уходу и поддержке до того, как появятся симптомы, и тем самым потенциально продлить свою жизнь и предотвратить развитие осложнений на протяжении многих лет. Во-вторых, вы можете принять меры предосторожности, чтобы не допустить передачи ВИЧ другим людям.

В Стерлитамаке анонимно пройти тестирование на ВИЧ можно в кожно-венерологическом диспансере. Приём анализов – с 8 до 15 часов в будние дни. Стоимость исследования – 630 рублей. В Салавате тестирование бесплатно проводит городская больница «СПИД-лаборатория» (бульвар Салавата Юлаева, 37 «б») с 8 до 10 часов в будние дни.

Хотя лекарств от ВИЧ-инфекции пока нет, сегодня существует антиретровирусная терапия (АРТ). АРТ для людей, живущих с ВИЧ, – это система приёма жизненно важных лекарств. Чтобы быть здоровыми, иметь здоровые отношения, семью и детей, эти лекарства нужно принимать всю жизнь строго в определённое время. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 1 декабря 2018 года)

Л.ЮСУПОВА,

врач-эпидемиолог филиала

«Центра гигиены и эпидемиологии

в Республике Башкортостан»