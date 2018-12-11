БСК теперь может сделать из морей отходов голубые озера – мнение

shikhan_jpg_crop1544274509_ejw_1177_jpg_crop1544465862_ejw_1174

В Башкирии продолжается обсуждение новости о сохранении национального символа — горы Торатау. В минувшую пятницу врио главы республики Радий Хабиров объявил, что договорился с «Башкирской содовой компанией» о разработке шихана Куштау. Это решение общественность восприняла позитивно. Доцент УГНТУ Михаил Бреслер рассуждает в соцсетях, что «теперь у БСК есть 20 лет, чтобы сделать из белых морей отходов голубые озера, освоить новые технологии, которые позволят использовать менее дорогое для жителей Башкортостана сырье, научиться повышать капитализацию, усиливая собственные бренды, а не пытаясь пережевывать планету». Также автор поста задался вопросом: как долго компания сможет не трогать горнолыжную базу. К сожалению, БСК на аналогичный запрос агентства не ответило.

Фото: Валерий Шахов

Источник: http://www.bashinform.ru


Разместить объявление на сайте

Автор: (11 Дек 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


﻿

1 комментарий   “БСК теперь может сделать из морей отходов голубые озера – мнение”

  1. Zy
    11.12.2018 - 10:04

    Ага… А Куштау – это уже значит не национальный символ и его можно запросто на щебень пустить.
    Конечно, ведь засланному казачку из Москвы виднее, чем местным жителям…
    Кстати покажите-ка мне ту “общественность” которая” это решение восприняла позитивно”.

    Ответить

Ответить

CAPTCHA
*

Фотогалерея

﻿
Войти