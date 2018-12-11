БСК теперь может сделать из морей отходов голубые озера – мнение

В Башкирии продолжается обсуждение новости о сохранении национального символа — горы Торатау. В минувшую пятницу врио главы республики Радий Хабиров объявил, что договорился с «Башкирской содовой компанией» о разработке шихана Куштау. Это решение общественность восприняла позитивно. Доцент УГНТУ Михаил Бреслер рассуждает в соцсетях, что «теперь у БСК есть 20 лет, чтобы сделать из белых морей отходов голубые озера, освоить новые технологии, которые позволят использовать менее дорогое для жителей Башкортостана сырье, научиться повышать капитализацию, усиливая собственные бренды, а не пытаясь пережевывать планету». Также автор поста задался вопросом: как долго компания сможет не трогать горнолыжную базу. К сожалению, БСК на аналогичный запрос агентства не ответило.

Фото: Валерий Шахов

Источник: http://www.bashinform.ru