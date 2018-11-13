«Будет дольше птичек век – накорми их, человек!»

Кого зимой спасёт тепло человеческих сердец

В лютые морозы люди укутываются в тёплую одежду. А птицам, чтобы не замёрзнуть, надо есть, и почаще. Длительное пребывание без корма убивает птах, но зимой шансы отыскать еду под слоем льда и снега резко уменьшаются. Помогают выживать люди: воспитанники и педагоги детского экологического центра (ДЭЦ) каждый год вывешивают сотни кормушек.

Корнелия Галикеева (на первом плане) и её кормушка

Но сначала кормушки надо сколотить. Осенью ДЭЦ объявляет конкурс для детсадовцев и школьников «Пернатые друзья моего Башкортостана». Одна из номинаций как раз предписывает участникам изготовление кормушек. Недавно в центре подвели итоги конкурса и пригласили детей на праздник зимующих птиц.

Во дворе ДЭЦ для пернатых готова столовая Зиновий-синичник: на деревянной перекладине висят кормушки. Три – запорошены снегом, а в четвёртой алеет потемневшая кисть рябины. Скоро столовая официально заработает, и все кормушки наполнятся.

К юным экологам пришли ребятишки из школы № 16 и её дошкольного отделения. Гости явились не с пустыми руками, а с театральным представлением. Миниатюры из жизни лесных обитателей, стихи и песни, трогательно исполненные школьницами, были оценены по достоинству.

А на подоконниках первого и второго этажей центра теснились разнообразные кормушки. Глядя на пёстрое изобилие поделок из дерева, несложно предположить, какое участие в их создании принимали родители и педагоги. Обыкновенные конструкции из фанеры соседствовали с шикарными теремками. Вот кормушка на фундаменте из природных камней, её крыша выложена квадратиками древесины, похожими на дольки шоколада. Или покрытый лаком домик с резными колоннами. Рядом аскетичное берёзовое полено с пластиковой крышкой – чем не столовая?

Разумеется, вычурная красота птицам ни к чему. Более того, крылатые едоки предпочитают залетать на обед в самые простые кормушки, максимально схожие с природной средой. Ажурные узоры призваны впечатлить людей и, прежде всего, членов жюри. Кормушка 8-летней Корнелии Галикеевой заняла в конкурсе третье место. По словам девочки, упитанных снегирей на поделке ей помог выжечь папа.

Тем временем, ребята из детского экологического центра играли в орнитологический КВН. Хотя мероприятие было бы уместней назвать викториной: дети угадывали виды птиц по их пению, местам обитания и любимому корму. Если команды «Свиристели», «Воробьи», «Синицы» и «Снегири» затруднялись с ответом, на выручку приходили юные зрители.

Агитационная листовка

Листовки призывают не бросать птиц в беде. Завотделом «Экология и охрана животных» ДЭЦ Фануза Махмутова рассказывает, что больше всего пернатые будут благодарны людям за семена подсолнечника, тыквенные и арбузные семечки. Синички не откажутся от сала, только обязательно несолёного. Сгодятся крошки белого хлеба. А вот чёрный хлеб нарушает микрофлору желудков птиц, что вызывает их гибель.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 7 декабря 2018 года)

М.Томилин