Центробанк сообщил, что подорожает в новом году

Цены на бензин, сигареты, вино и автомобили вырастут в 2019 году, следует из доклада Центробанка «О денежно-кредитной политике». Материал изучили «Известия». По прогнозам регулятора, в связи с изменением акцизов топливо и табак подорожают в пределах 4,6%, алкоголь — на 0,9%, а автомобили — на 0,2%. При этом на фоне роста НДС инфляция ускорится с 4 до 5-5,5%. И если этот налог влияет не на все группы товаров — для продовольствия ставка останется льготной, то удорожание бензина влечет расходы на транспортировку, а их несут практически все производители. Из-за этого в следующем году подорожают бытовая техника, электроника, обувь, одежда и транспортные услуги. В группе риска также хлебобулочные изделия, фрукты и овощи — в их себестоимости также велика доля расходов на перевозку и хранение.

Источник: http://www.bashinform.ru