Есть замечания по транспорту? Звоните!

Уважаемые горожане! С 17 декабря, согласно единому расписанию, будет организовано движение пассажирского транспорта в тестовом режиме.

Планируется, что контролировать соблюдение расписания перевозчиками будет центральная диспетчерская служба. Единое расписание учитывает потребности горожан в перевозках в разное время и по разным маршрутам. Особенно это касается развозки пассажиров в вечернее время. Если в процессе тестирования расписания у вас возникнут предложения по изменению времени движения транспорта, просим обратиться в отдел промышленности, транспорта и связи администрации ГО по телефонам: 24-12-16, 24-04-72, 24-02-63.

Отдел промышленности, транспорта и связи