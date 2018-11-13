Евродвушка и евротрёшка: что это?

Самая важная комната — это кухня

В евроквартирах самое большое помещение — кухня+гостиная (два в одном), а остальные комнаты поменьше. То есть к привычной студии (общей комнате с кухонной зоной) добавляются отдельные спальни.

По сути, евродвушка — однокомнатная с огромной кухней (под неё отводят 25–40% площади), евротрёшка — двухкомнатная с кухней-гостиной (20–35% метража) и так далее.

Менее громоздкого названия для кухни-гостиной в русском языке пока нет. В английском это называется family room (семейная комната) или living room («жилая комната», «комната для жизни»), что у нас переводят просто «гостиная», хотя, строго говоря, это не верно. Термин living room ближе к сути, так как именно в этой комнате и будет протекать большая часть жизни жильцов, когда они бодрствуют.

Чем евроквартиры отличаются от «обычных»

Евроквартиры — это промежуточный вариант: евродвушка дешевле и меньше «классической» двушки, но функциональнее однокомнатной (есть отдельная спальня и большое общее пространство). Евротрёшка — среднее между обычными двух- и трёхкомнатными и так далее.

Пример планировки евродвушки

Пример планировки евродвушки

Например, в жилых комплексах эконом-класса двухкомнатные квартиры проектируются размером от 52 квадратных метров ( 10 м² — на кухню, 18 м² — на гостиную и по 12 м² — на маленькую комнату и общие помещения). А евродвушка поместится и на 45 м² : кухонно-гостевое пространство будет 20 м², отдельная комната займёт 12-13 квадратных метров, остальное — прихожая и санузел.

Небольшую евротрёшку можно рассчитать размером в 56 квадратных метров: 20 м² на кухню-гостиную, две спальни по 12 м² плюс 12 м² на ванную и коридор.

Пример евротрёшки

Плюсы евроквартир

Они дешевле (но не всегда). В эконом-классе цена ниже обычно на 10–15%. В ряде проектов разница может достигать 25–30%.

Но чем выше класс жилья, тем просторнее квартиры, и в проектах уровня «Бизнес» или «Премиум» евроквартиры не уступают по стоимости «обычным». Поэтому европланировка — это не обязательно про экономию, а, скорее, про сам принцип деления пространства на зоны.

Есть личное пространство. Если в семье двое детей и нет возможности купить трёхкомнатную квартиру, евротрёшка будет удобнее, чем обычная двушка. Родители получат отдельную спальню, у детей будет своя комната.

В четырехкомнатных формата «евро» одну из спален делают обычно больше (для родителей), а остальные — поменьше и одинаковой площади. В них можно сделать детские спальни (тогда никому не будет обидно, что его комната меньше).

Есть большое общее пространство. Кухни в России обычно небольшие, а ведь это самое «посещаемое» место в квартире, поэтому собраться всей семье там бывает не очень удобно. Философия евроквартир в том, чтобы семейная комната с кухонной зоной была большой, и никому не приходилось тесниться. При этом каждый может заниматься чем-то своим и не мешать другим.

Еврокухня также понравится тем, кто любит готовить: помещение лучше проветривается, и есть где развернуться.

Интересные планировки и больше возможностей для дизайна. Общее кухонно-гостевое пространство архитекторы стремятся сделать доминантой планировки: здесь может быть два-три окна и выход на балкон, лоджию или террасу.

В угловых квартирах окна кухни-гостиной выводят на разные стороны дома: так помещение смотрится эффектнее и хорошо освещается. Встречаются и другие любопытные решения: такие как окна в ванной комнате или коридоре.

Квартирам евроформата подходят даже те интерьерные решения, которые выглядят неуместно в типовом жилье. Например, кухонный остров или промышленный стиль лофт. Также в таких квартирах интереснее смотрятся произведения искусства и живопись.

Комфортнее для жизни. Евроквартиры проектируют в соответствии с современными запросами. Так родительская спальня может иметь собственную ванную и гардеробную (в Европе это называется «En suite»). Могут быть предусмотрены отдельные помещения под прачечную, кладовую и т. д.

Минусы евроквартир

Они меньше. Квартиры европланировок обычно на 10–20% меньше по размеру, чем стандартные варианты в том же классе.

Шум. Объединение кухни с гостиной имеет и свои минусы: шум от вытяжки, блендера, комбайна и других бытовых приборов будет мешать общению или просмотру телевизора.

Запах. Даже самые современные вытяжки не всегда справляются с кухонными запахами и повышенной влажностью, которая возникает при готовке. Запах рыбы наверняка будет чувствоваться во всём помещении.

Темная зона кухни. Иногда кухня проектируется в углу большой общей комнаты, и в ней нет окна. В этом случае потребуется дополнительное освещение в зоне готовки.

Нужно внимательнее относиться к порядку. Открытое пространство требует, чтобы кухонная зона всегда была в идеальном состоянии: даже небольшой беспорядок может испортить впечатление и создать ощущение, что в квартире неплохо бы убрать.

Можно ли сделать евроквартиру из обычной

Переделать стандартную квартиру в евродвушку или евротрёшку можно не в любом доме. Лучше пригласить специалиста и уточнить в вашем БТИ все технические условия заранее, чтобы не возникли проблемы с согласованием перепланировки.

Заключение

Евроквартира — хорошее решение для тех, кто хочет комфортное современное жильё за разумные деньги. Такие варианты стоит искать как в новостройках, так и на вторичном рынке.

Источник: https://realty.yandex.ru/sterlitamak/