Фарит Гумеров: Вместе – за безопасный Новый год!

Встреча Нового года сопровождается приподнятым настроением и праздничным весельем. Но чтобы праздник не омрачился пожарами и чрезвычайными происшествиями, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров рассказал о мерах безопасности в новогодние праздники.

– Возрастает ли количество пожаров в период новогодних и Рождественских праздников?

В новогодние и Рождественские праздники среднесуточное количество пожаров по республике возрастает в 2 раза, гибели при них людей – в 3 раза. В первую декаду января за последние 5 лет при пожарах на территории республики погибли 86 человек, из них 4 детей.

Основные причины «праздничных» пожаров с гибелью людей – неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения, перегрузка электросети, а также оставление детей без присмотра.

Страшный пожар произошел 31 декабря, год назад, в микрорайоне Нижегородка. За несколько часов до Нового года вспыхнул частный дом, в огне погиб четырехлетний ребенок. Как выяснилось позже, ребенок баловался со спичками.

– Как обезопасить себя при применении пиротехники?

Следует приобретать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах. Перед запуском фейерверков, салютов или петард обязательно изучите инструкцию по применению на их упаковке. Кроме того, не допустим запуск пиротехники детьми, а также лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Ни в коем случае не запускать фейерверки рядом с автомобилями, деревьями, линиями электропередач.

Нарушение правил применения пиротехнических изделий может привести к трагическим последствиям. Так, в Хабаровском крае 29-летний мужчина погиб во время запуска фейерверка.

Когда у фейерверка произошло только 9 выстрелов, молодой человек решил выяснить, почему не было десятого выстрела, и направил пиротехническое изделие себе в лицо. Произошел еще один выстрел и заряд попал мужчине в глаз. От полученного ранения он погиб.

– Ёлка, электрические гирлянды, бенгальские огни – неотъемлемые атрибуты Нового года, без которых не обходится практически ни одна семья. Как нарядить ёлку по правилам?

Устанавливать ёлку необходимо на устойчивой подставке, не использовать для украшения ёлки легковоспламеняющиеся игрушки, вату, свечи, бумагу, не устанавливать ёлку вблизи отопительных приборов. Не оставлять её с включенной гирляндой без присмотра, а также электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и исправные.

– В праздничные дни, наверное, возрастает не только количество пожаров, но и количество происшествий на воде?

Как правило, среди пострадавших чаще всего оказываются любители рыбалки и водители транспортных средств. К сожалению, уходящий год начался трагично для одной из уфимских семей. Тогда утонул молодой человек во время подводной охоты на реке Уфа.

При выходе на лед соблюдайте следующие меры безопасности:

– не ходить рядом со свежей трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами;

– быстро покинуть опасное место, если из проделанной лунки начинает бить фонтаном вода;

– не совмещать рыбалку с потреблением спиртного.

– В выходные дни также все чаще можно увидеть любителей езды на снегоходе. Какие опасности предостерегают их?

Основными причинами несчастных случаев на снегоходе являются:

– столкновение снегохода с деревом или транспортным средством;

– опрокидывание снегохода;

– провал снегохода под тонкий лед или в полынью.

Так, в декабре прошлого года, возле Бирска на реке Белая местный житель провалился под лед на снегоходе. Спасателям удалось найти погибшего только спустя сутки.

Дальние поездки на снегоходе в одиночку также представляют опасность. Напомню случай января этого года, когда в Кушнаренковском районе молодой мужчина в одиночку поехал на снегоходе в сторону села Волково, но до места не доехал. У снегохода закончился бензин, и мужчина погиб от переохлаждения, пытаясь пешком дойти до ближайшего села.

– Увеличивается ли количество дорожных происшествий в новогодние праздники?

Особенностью дорожной ситуации в новогодние каникулы является рост количества водителей в состоянии алкогольного опьянения: в новогодние праздники уходящего года было задержано 609 таких водителей. К сожалению, и нетрезвые пассажиры опасны. Так, 3 января в Уфе пьяный пассажир такси въехал в здание отдела полиции. Как оказалось, неадекватный мужчина, сидевший на заднем сидении, выключил ручной тормоз, из-за чего машина и покатилась с горки. Единственным препятствием для автомобиля стали двери полицейского участка.

– В случае чрезвычайных происшествий куда лучше звонить жителям Башкирии?

С 3 декабря введена в промышленную эксплуатацию Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

С помощью этого номера телефона можно вызвать пожарную охрану, полицию, скорую медицинскую помощь, аварийную газовую службу, службу «Антитеррор», а также получить психологическую помощь.

– Что Вы хотите пожелать жителям и гостям республики?

Пусть новогодние праздники пройдут в теплой, домашней атмосфере, среди самых дорогих вам людей и принесут много счастливых, незабываемых мгновений! От всего сердца желаю крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов в делах во благо процветания родной республики!