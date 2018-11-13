Форма – это код времени

С 30 ноября по 23 декабря в Стерлитамакской картинной галерее работают две выставки из собрания БГХМ имени М.В.Нестерова, каждая из которых по-своему уникальна.

В.Ветрогонский «Стены Кремля». 1964 г.

Выставка «Современная графика» состоит из 33 произведений выдающихся и известных графиков Санкт-Петербурга, стоявших у истоков современного рисунка и эстампа и внёсших неоценимый вклад в их развитие. Каждая литография, линогравюра, рисунок, акварель, гуашь, подаренные Нестеровскому музею художниками Петербурга, – это подлинная жемчужина отечественной графики, а каждое имя – отдельная страница в истории нашей культуры.

В.Ветрогонский «Воскресенский собор». 1994 г.

Представленная в Стерлитамаке коллекция носит ретроспективный характер: листы отражают основные темы и жанры, волновавшие отечественных художников на протяжении довольно большого периода времени – с 30-х годов прошлого века по первое десятилетие двухтысячных. При этом она позволяет почувствовать специфические особенности творчества каждого автора.

Д.Боровский «Материнство»

Индустриальная тема, характерная для изобразительного искусства 30-60-х годов, решена как в стиле реализма, так и в «суровом» стиле. От портрета Давида Боровского «Рабочий», кажется, пахнет мазутом, углём и цементной пылью. А литография Владимира Ветрогонского «Старые заводы» рассказывает о наступлении новой индустриальной жизни на засыпанные снегом тихие избы, и даже зимнее солнце почти закрыто от нас заводскими трубами.

Любопытны образы женщин 50-60-х годов: это не только мускулистые волевые и жизнерадостные строительницы коммунизма (работа Петра Новикова «Спортсменка»), но и нежные, лиричные хранительницы домашнего очага (литография Давида Боровского «Материнство»). Тема материнства как высшего предназначения женщины остаётся неизменной во все времена, и именно перед такими работами хочется постоять подольше. Интересен пластический язык, с помощью которого она решена – с обобщениями и плоскостью форм, экспрессией линий, почти полным отсутствием цвета.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 11 декабря 2018 года)

Марина ВОРОНОВА