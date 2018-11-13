Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений горожан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе администрации ГО город Стерлитамак В.И.Куликову (из социальных сетей).

О ТРАНСПОРТНЫХ КАРТАХ

Вопрос: «30 ноября днём на рынке в пункте пополнения транспортных карт СТУ работала только одна касса, как, впрочем, и всегда. Стоят и взрослые, и студенты, и школьники, и пенсионеры. Всем приходится ждать и мёрзнуть. Разве нельзя хотя бы в последние дни месяца открыть несколько касс?».

Ответ: «По информации начальника отдела транспорта и связи администрации Стерлитамака Ильдара Усманова, в пункте продажи и пополнения транспортных карт троллейбусного управления на колхозном рынке работали два кассира согласно графику, с 8 часов. По объективным организационным причинам с 12 до 13.30 здесь действительно работал один кассир. В свою очередь, мы обязуемся учесть пожелания пассажиров и обеспечим должным образом работу пунктов пополнения. Для удобства пассажиров в городе работают ещё четыре пункта продажи и пополнения карт по адресам: ул.Коммунистическая, 99 (конечная станция «Больничный городок»), ул.Элеваторная, 118, ул.Курчатова, 12, ул.Кочетова, 26 (депо № 1).

И.ЕНАЛИЕВ,

начальник отдела по взаимодействию

с общественными институтами

администрации ГО г.Стерлитамак