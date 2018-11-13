Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений горожан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе администрации ГО город Стерлитамак В.И.Куликову (из социальных сетей).

ЗВЕРИ МЁРЗНУТ?

Гульнара Горожанова-Мукминова: «В Стерлитамаке на площади перед «Сити-Моллом» уже месяц работает зоопарк. Холод ужасный. Люди мёрзнут. А звери тем более… Что-то надо делать».

Ответ: «Директор ООО «Арбат Инвест» Ринат Батталов и начальник отдела потребительского рынка и услуг Альбина Кинзябулатова проверили условия содержания зверей в передвижном зоопарке. Все животные, которые представлены в зоопарке, являются жителями северных и средних широт нашей страны и не испытывают дискомфорта от температур. Их кормят очень калорийной едой и наполняют вольеры сеном для тепла. Животные не подвергаются истязаниям».

О ДОЛГОСТРОЯХ

Наиль Гулов: «Когда будет рассмотрен вопрос долгостроев? Разговор нужно вести не только об Уфе, ведь республика не ограничивается только её столицей. У нас в Стерлитамаке напротив торгового центра «Сити-Молл» стоит незаселённый дом. Он достроен, но есть какие-то проблемы с инженерными сетями. Я знаю нескольких людей, которые платят ипотеку, а сами живут где попало. Слава богу, что я купил в соседнем доме квартиру и уже три года благополучно живу там. Но рядом дом стоит давно достроенный, но не введённый в эксплуатацию. Глядя на такую ситуацию, жители города иногда боятся покупать жильё в строящемся доме».

Ответ: «Строительство многоквартирного жилого дома № 2 в микрорайоне № 4 А Западного жилого района осуществляет застройщик ООО «Уфа-Квартал». Генеральным подрядчиком является ООО «Титан». Готовность жилого дома составляет 95 процентов. Инженерные коммуникации выполнены в полном объёме. Для завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию у застройщика отсутствуют необходимые финансовые средства. Строительство осуществляется по мере поступления финансирования.

В Арбитражном суде республики рассматривается дело о признании ООО «Уфа-Квартал» банкротом, и в настоящее время введена процедура наблюдения. Продажа свободных помещений не представляется возможной, поскольку страховые компании отказываются реализовывать страховые полисы для регистрации договоров долевого участия в Росреестре. На рассмотрении Арбитражного суда республики находятся заявления граждан о включении в реестр требований кредиторов.

4 октября Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре утвердил план-график («дорожную карту») по решению проблем граждан, включённых в реестр, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены».

Владимир КУЛИКОВ,

глава администрации

г.Стерлитамака