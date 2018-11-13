Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений горожан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе администрации ГО г.Стерлитамак В.И.Куликову (из социальных сетей).

О пешеходных переходах

Альберт Арсланов: «В районе ВТС сделайте больше пешеходных переходов! Приходится дорогу перебегать, людей насмерть сбивают!».

Ответ: «По ул.Гоголя в районе спортивного клуба «Гараж» пешеходный переход будет обустроен в феврале-марте следующего года. Этот вопрос рассматривали ранее на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Начальник отдела промышленности, транспорта и связи Ильдар Усманов сообщил, что сейчас готовится документация для замены и установки дорожных знаков.

Возможность организации пешеходных переходов на участке от перекрёстка ул.Гоголя – Суханова до остановки общественного транспорта «Ольховка» будет рассмотрена в конце декабря на ближайшем заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. О результатах мы сообщим позднее».

Легальна ли проверка?

Вопрос: «Сегодня в домах по улице Дружбы проверяли газовые счётчики и утечку газа. Но в этом году это уже вторая такая проверка. Хотела узнать, позвонив в горгаз, настоящая это проверка или нет. И не нашла концов. Много по каким номерам звонила, толку нет. Раньше был один номер, и всё было понятно. А сейчас сказать номер телефона службы проверки никто не смог».

Ответ: «Узнать информацию о проведении поверки можно в службе внутридомового газового оборудования «Газпром газораспределение». Телефон начальника службы 27-90-10 (доп. 92040) – Светлана Петровна Начарова. С учётом ваших замечаний информация о местах проведения поверки приборов учёта газа будет доступна также и по телефону диспетчерской – 04. Кроме этого, посмотреть график проверки внутридомового газового оборудования можно на сайте «Газпром газораспределение» http://gaz-service.ru/to-vdgo/ kontakty-grafiki-to-vdgo/schedules-forvdga- areas/index.php?sphrase_id=64737 и на сайте администрации города http://www.sterlitamakadm.ru/city/zhkh/

Елена КАЛЮЖНАЯ,

начальник отдела по связям со СМИ

администрации Стерлитамака