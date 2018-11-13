Говорим о наболевшем

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Мы продолжаем публикацию обращений горожан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе администрации ГО город Стерлитамак В.И.Куликову (из социальных сетей).

Снова газ

Наталья Кулагина: «Опять газ на улице. 6, 7 декабря весь день дышать нечем. Сейчас форточку не открыть. Дома дети-аллергики с атопическим дерматитом, дочка
чешется от зуда, не может уснуть, нужен прохладный воздух. А я не могу открыть форточку».

Ответ: «6 и 7 декабря станции контроля за атмосферным воздухом действительно зарегистрировали превышение концентрации загрязняющих веществ по ряду показателей. Стерлитамакское управление Минэкологии РБ направило в городские предприятия письма о необходимости снизить выбросы. Также информация по превышению концентрации веществ в атмосферном воздухе направлена в Управление Росприроднадзора по Республике Башкортостан.

Скопление загрязняющих веществ образовалось из-за плохих метеоусловий – штиль, слабый ветер. Именно такие метеоусловия способствуют накоплению загрязняющих веществ, выхлопных газов от машин, выбросов от заводов. В таких случаях Башгидромет объявляет режим ограничения работы промышленных предприятий, у нас он объявлен с 3 декабря и действует до сих пор.

Владимир КУЛИКОВ,
глава администрации
Стерлитамака

Люки закрыты

Александр Гурин: «На улице Строителей колодцы открыты. Потому как крышки люков и ливневые решётки украли».

Ответ: «Действительно, по улице Строителей есть несколько таких люков. Сейчас они все огорожены. До конца недели люки будут закрыты бетонными «блинами». Это
временная мера! В следующем году улица Строителей будет заасфальтирована и благоустроена, в том числе и пешеходная зона вдоль дороги. На всех люках установят крышки, как и положено. Также в соцсети есть фото люков с покрышками. Оно довольно старое. Начальник отдела ЖКХ Ильдар Гарифуллин сообщил, что эти люки были закрыты надлежащим образом ещё летом».

Елена КАЛЮЖНАЯ,
начальник отдела по связям со СМИ
администрации Стерлитамака


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Автор: (17 Дек 2018). Рубрика: Лента новостей, Среда обитания. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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