Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений горожан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе администрации ГО город Стерлитамак В.И.Куликову (из социальных сетей).

МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА

Вопрос: «Просим вас разобраться и дать нам правильный ответ. Я, Зульфия Валияновна Ахмадуллина, 1962 года рождения, проживающая в городе Стерлитамаке, являюсь матерью пятерых детей, но в медали мне отказали. На данный момент моя пенсия составляет 8800 руб.».

Ответ: «Представление к медали носит заявительный характер. Разъяснения по порядку получения медали осуществляет филиал ГКУ «Республиканский центр социальной поддержки населения». Для представления к награждению медалью «Материнская слава» вам нужно обратиться в отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации г.Стерлитамака по адресу: пр.Октября, 32 (кабинет № 224). Для консультации вы можете позвонить начальнику отдела Айгуль Равилевне Байгуловой по телефону 24-51-87.

Наличие медали предполагает получение единовременной выплаты (с 1 января 2019 года при награждении будут выплачиваться 16 тысяч 950 рублей, на данный момент единовременная выплата составляет 10 тысяч рублей). На размер пенсии наличие данной медали не влияет.

Медаль «Материнская слава» вручается многодетным матерям, родившим (усыновившим, удочерившим) и воспитавшим пятерых и более детей, добросовестно и ответственно относящимся к воспитанию своих детей, ведущим здоровый образ жизни, обеспечивающим надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, подающим пример в укреплении института семьи и воспитании детей».

Владимир КУЛИКОВ,

глава администрации Стерлитамака