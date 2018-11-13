Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений горожан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе администрации ГО город Стерлитамак В.И.Куликову (из социальных сетей).

О больнице и ремонте

Наталья Котова: «Радий Фаритович, я снова хочу напомнить вам о состоянии поликлиник в г.Стерлитамаке. Вот посмотрите, что у нас происходит в первой городской поликлинике по ул.Коммунистической».

Ответ: «Главный врач клинической больницы № 1 Азат Курбангалеев приносит свои извинения горожанам за дискомфорт, который они испытывают, находясь в поликлинике.

Как нам сообщил главврач поликлиники, в 2019 году запланированы текущий ремонт коридоров, замена окон и дверей. В данный момент в Минздрав республики направлены все необходимые документы для замены кабельной и осветительной сетей, поэтому проводить ремонт сегодня считается нецелесообразным. В то же время здесь стараются поддерживать здание в хорошем состоянии. За счёт собственных средств в этом году заменили входную группу, оборудовали санузел для инвалидов, отремонтировали регистратуру, частично заменили двери кабинетов и окна, заменили пожарный гидрант, а также установили всё необходимое в двух кабинетах для онкобольных».

Ильгиз Еналие,

начальник отдела по взаимодействию

с общественными институтами