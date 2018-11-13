Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений горожан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе администрации ГО город Стерлитамак В.И.Куликову (из социальных сетей).

ДОРОГА, ШКОЛА, ДЕТСАД

Вопрос: «У нас в Стерлитамаке целые микрорайоны застроили – Лазурный, Янтарный, а вот школы и садики в них забыли. И дороги забыли. Главная улица Строителей, по которой ходит единственная объездная маршрутка, – бетонная».

Ответ: «По поводу дороги по ул.Строителей можем вас и всех жителей порадовать. Главный специалист службы строительства Надежда Бондарева сообщила, что дорога по ул.Строителей в 2019 году будет заасфальтирована. Городу выделяют для этого финансирование по программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан России». Дорога строилась этапами, изначально в бетонном исполнении, специально, чтобы грузовые машины не разбили весь асфальт. Большегрузов на этой дороге действительно много, поскольку город активно застраивается в западном направлении. Как вы знаете, микрорайоны Лазурный и Янтарный – это территория Стерлитамакского района, город там не имеет права ничего строить. Но ведутся переговоры по этому поводу. Пока же известно о планах строительства школы на 1200 мест и детского сада на 240 мест. В этой части города есть новая школа № 11, достраивается школа № 23, и город готов принять учеников из рядом расположенных домов, несмотря на то, что это район».

Елена КАЛЮЖНАЯ,

начальник отдела по связям со СМИ