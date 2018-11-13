«И, конечно, припевать лучше хором!..»

В детской школе искусств концертом отметили Всемирный хоровой день, организованный Международной федерацией хоровой музыки и проводимый каждое второе воскресенье декабря.

Всемирный хоровой день – стремление музыкантов показать, что дружная хоровая семья вносит свой вклад в дело мира, чтобы сломать искусственные барьеры, порождённые политикой, различными идеологиями, расовыми и религиозными различиями, разделяющими людей. Музыка, пение – это божественное искусство, большее, чем поиск формального совершенства и красоты. Музыка должна служить людям, приносить в этот мир ценности солидарности, понимания и сотворчества, а голоса музыкантов должны быть услышаны. Примерно так определил миссию музыкального искусства Альберто Грау, вице-президент Международной федерации хоровой музыки.

Стерлитамак всегда имел славу одного из самых поющих городов республики. И в этом велика заслуга Надежды Дмитриевны Курбатовой, очень много сделавшей для развития в нашем городе музыкального образования и хорового исполнительства. Она основала первую музыкальную школу, создала несколько хоровых коллективов – детские студии «Звонкие голоса» и «Жаворонок», хор ветеранов. Многие хормейстеры Стерлитамака – воспитанники Надежды Дмитриевны. Директор школы искусств Ольга Ивановна Воронова тоже была её ученицей. Учащиеся музыкальных школ Стерлитамака поют в составе сводного детского хора России уже несколько лет. Прежде всего, это хор мальчиков «Маленький принц» 3-й музыкальной школы, участники которого пели на торжественной церемонии закрытия Олимпиады в Сочи, Крыму, Севастополе, на концерте в Москве в честь 70-летия Великой Победы. А ученики ДШИ участвуют в концертах на сцене театра оперы и балета в Уфе, где поют под сопровождение симфонического оркестра.

Хоровой вечер в школе искусств начался с выступления подготовительного хора «Лучики», который посещают самые маленькие воспитанники. Под руководством Светланы Валерьевны Ахметшиной малыши исполнили песенки «Два кота» и «Скрипичный ключ».

Младший хор «Калейдоскоп», в репертуаре которого звучат одноголосые произведения, но участники которого уже поют по нотам, исполнил «Гаммы» и «Тик-так». Дирижировала этим и всеми последующими хоровыми коллективами хормейстер Ирина Александровна Евсюгова, а аккомпанировали хористам концертмейстеры Ляйсан Мударисовна Саниева и Ольга Ивановна Воронова.

У среднего хора «Камертон» – более сложный репертуар. Дети поют двухголосные произведения и a капелла. На празднике хорового пения они исполнили сочинение Л.Марченко на стихи М.Лермонтова «Ангел» и русскую народную песню «Дома ль воробей?».

Старшему хору по плечу сложные многоголосные партитуры. Благодаря накопленному за годы учёбы в школе опыту хористы делают это более осознанно. Старший хор «Доминанта» и ансамбль «Надежда» порадовали зрителей произведениями различных жанров и стилей – песнями «Ромашка» и «Колокольчики звенят», а также версией народной песни «Порушка-Параня».

Тот, кто хотя бы однажды слышал живой хор, знает, что хоровое пение имеет сильнейшее воздействие на человека, им можно наслаждаться бесконечно. И, конечно, хоровое исполнительство – один из самых сложных и значимых видов музыкальной деятельности. Каждый ученик музыкальной школы обязательно посещает «Хоровой класс», ведь этот предмет играет особую роль в становлении будущего музыканта-инструменталиста. Занятия в хоре развивают детский слух, память, интонацию. А ещё хор учит ребёнка дружить, быть терпеливым и собранным, трудолюбивым и чутким. Хор – это не только умение петь по нотам, но и умение слушать и слышать. Петь на сцене рядом с другими и понимать, что вместе вы творите чудо, – великое счастье. Вглядываясь в радостные лица детей и светящиеся гордостью глаза их педагогов и родителей, пришедших на концерт, я поняла, что вокруг меня очень много по-настоящему счастливых людей.

М.СЕРГЕЕВА