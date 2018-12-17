Конкурс-опрос “Мужчина мечты” открыт

1

№ 1

Ты являешься во снах:
В самых сказочных грёзАх.
Не мужчина, а – мечта.
Жаль, что несбыточная.

№ 2

Красивый, умный, сексуальный,
Весёлый, добрый и брутальный –
Мой милый друг, всё это ты,
Мужчина жизни и мечты!..

№ 3

Он автор сотен ноу-хау,
Он знает, как спасти Куштау,
Катает в Рим на чартере своём
И для меня одной танцует под дождём.

№ 4

Мой идеал мужчины
Очень прост-
Мозги, квартира
и карьерный рост.

№ 5

Мой милый друг,ну где же ты..!?
Тебя ищу везде повсюду.
Нет больше сил и нет мне мощи,
Прошу Я,Господи пойми ,что нету силы там в дали.

№ 6

Мой милый друг,ну где же ты!?
Прошу я Господи услышь,ну нету мощи больше быть,
Одной в дали где нет тебя,
Я об одном прошу всегда ,чтоб быть с тобой навеки вечно.

№ 7

Ты – мужчина мечты моей
И причина бессонных ночей,
Я любуюсь тобой, когда спишь,
Мой сынуля, сыночек, малыш.

№ 8

Мужчина мечты так чарующе смотрит,
Улыбка и смех его как капкан,
Он смеётся, стреляет и спорит…
Всё, фильм закончен, потух экран…

№ 9

Был мужчина моей мечты
Строен, красив, как гусар.
Пригляделась, прозрела, увы…
А душа-то протухший товар.

№ 10

Не силач, совсем нестроен,
Чем-то вечно недоволен.
Ты был мужчиною мечты,
Теперь достал до тошноты.

№ 11

Ты добрый, нежный и большой.
Ты защитишь меня от скуки.
Собой закроешь, но порой доставить можешь только муки.
Любимый, нежный и родной, у всех бывают недостатки, но компенсируют цветы уйти желания остатки…

№ 12

Мужчина моей мечты прекрасен!
Умён,силён и страстен,
Внимательный и харизматичный,
Он идеал,всех женщин на планете…

Конкурс "Мужчина мечты"

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Автор: (17 Дек 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака, Опрос. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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1 комментарий   “Конкурс-опрос “Мужчина мечты” открыт”

  1. Наталья
    17.12.2018 - 09:44

    Ты добрый, нежный и большой.
    Ты защитишь меня от скуки.
    Собой закроешь, но порой доставить можешь только муки.
    Любимый, нежный и родной, у всех бывают недостатки, но компенсируют цветы уйти желания остатки…

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