Конкурс-опрос “Мужчина мечты” открыт
№ 1
Ты являешься во снах:
В самых сказочных грёзАх.
Не мужчина, а – мечта.
Жаль, что несбыточная.
№ 2
Красивый, умный, сексуальный,
Весёлый, добрый и брутальный –
Мой милый друг, всё это ты,
Мужчина жизни и мечты!..
№ 3
Он автор сотен ноу-хау,
Он знает, как спасти Куштау,
Катает в Рим на чартере своём
И для меня одной танцует под дождём.
№ 4
Мой идеал мужчины
Очень прост-
Мозги, квартира
и карьерный рост.
№ 5
Мой милый друг,ну где же ты..!?
Тебя ищу везде повсюду.
Нет больше сил и нет мне мощи,
Прошу Я,Господи пойми ,что нету силы там в дали.
№ 6
Мой милый друг,ну где же ты!?
Прошу я Господи услышь,ну нету мощи больше быть,
Одной в дали где нет тебя,
Я об одном прошу всегда ,чтоб быть с тобой навеки вечно.
№ 7
Ты – мужчина мечты моей
И причина бессонных ночей,
Я любуюсь тобой, когда спишь,
Мой сынуля, сыночек, малыш.
№ 8
Мужчина мечты так чарующе смотрит,
Улыбка и смех его как капкан,
Он смеётся, стреляет и спорит…
Всё, фильм закончен, потух экран…
№ 9
Был мужчина моей мечты
Строен, красив, как гусар.
Пригляделась, прозрела, увы…
А душа-то протухший товар.
№ 10
Не силач, совсем нестроен,
Чем-то вечно недоволен.
Ты был мужчиною мечты,
Теперь достал до тошноты.
№ 11
Ты добрый, нежный и большой.
Ты защитишь меня от скуки.
Собой закроешь, но порой доставить можешь только муки.
Любимый, нежный и родной, у всех бывают недостатки, но компенсируют цветы уйти желания остатки…
№ 12
Мужчина моей мечты прекрасен!
Умён,силён и страстен,
Внимательный и харизматичный,
Он идеал,всех женщин на планете…
Ты добрый, нежный и большой.
Ты защитишь меня от скуки.
Собой закроешь, но порой доставить можешь только муки.
Любимый, нежный и родной, у всех бывают недостатки, но компенсируют цветы уйти желания остатки…