Конкурс-опрос “Мужчина мечты” открыт

№ 1

Ты являешься во снах:

В самых сказочных грёзАх.

Не мужчина, а – мечта.

Жаль, что несбыточная.

№ 2

Красивый, умный, сексуальный,

Весёлый, добрый и брутальный –

Мой милый друг, всё это ты,

Мужчина жизни и мечты!..

№ 3

Он автор сотен ноу-хау,

Он знает, как спасти Куштау,

Катает в Рим на чартере своём

И для меня одной танцует под дождём.

№ 4

Мой идеал мужчины

Очень прост-

Мозги, квартира

и карьерный рост.

№ 5

Мой милый друг,ну где же ты..!?

Тебя ищу везде повсюду.

Нет больше сил и нет мне мощи,

Прошу Я,Господи пойми ,что нету силы там в дали.

№ 6

Мой милый друг,ну где же ты!?

Прошу я Господи услышь,ну нету мощи больше быть,

Одной в дали где нет тебя,

Я об одном прошу всегда ,чтоб быть с тобой навеки вечно.

№ 7

Ты – мужчина мечты моей

И причина бессонных ночей,

Я любуюсь тобой, когда спишь,

Мой сынуля, сыночек, малыш.

№ 8

Мужчина мечты так чарующе смотрит,

Улыбка и смех его как капкан,

Он смеётся, стреляет и спорит…

Всё, фильм закончен, потух экран…

№ 9

Был мужчина моей мечты

Строен, красив, как гусар.

Пригляделась, прозрела, увы…

А душа-то протухший товар.

№ 10

Не силач, совсем нестроен,

Чем-то вечно недоволен.

Ты был мужчиною мечты,

Теперь достал до тошноты.

№ 11

Ты добрый, нежный и большой.

Ты защитишь меня от скуки.

Собой закроешь, но порой доставить можешь только муки.

Любимый, нежный и родной, у всех бывают недостатки, но компенсируют цветы уйти желания остатки…

№ 12

Мужчина моей мечты прекрасен!

Умён,силён и страстен,

Внимательный и харизматичный,

Он идеал,всех женщин на планете…

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