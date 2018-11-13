Лерочка должна жить!

Маленькой жительнице Стерлитамака Валерии Егоровой нет ещё двух месяцев – она родилась 10 октября. Лера была долгожданным ребёнком, беременность протекала без осложнений. Однако после УЗИ новорожденной, семья Егоровых была шокирована: у девочки обнаружили порок сердца. Точный диагноз – синдром гипоплазии левых отделов сердца.

Детям с таким заболеванием необходимо операционное вмешательство, чтобы выжить. К счастью, удалось быстро попасть в Новосибирский институт им.Мешалкина, где девочку прооперировали. Однако, по словам медиков, должны быть сделаны ещё две операции. В России опыт решения подобных медицинских проблем скромный, не всегда с благоприятным исходом. Егоровым рекомендовали отправиться в Берлинский кардиологический центр.

В редакцию с просьбой о помощи обратилась Евгения, родная тётя девочки. Евгения рассказала, что средства на лечение в Германии собрали через фонд WorldVita. Сейчас Лерочка вместе с мамой находятся в Новосибирске, поскольку имеется высокий риск осложнений в межоперационный период.

Семья Егоров – самая обыкновенная, папа малышки работает на одном из городских заводов. Сейчас мама Леры снимает квартиру в Новосибирске на последние деньги. Средств на перелёт и проживание в Берлине на время операций у Егоровых нет. Свою помощь в сборе средств предложил фонд «Мать и дитя».

– Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям, – говорит Евгения. – Пожалуйста, не лишайте нас мечты – Лерочка должна жить! Мы очень надеемся на вашу добросердечность и отзывчивость И благодарны всем, кто уже откликнулся.

Свой вклад в благополучный исход этой истории может сделать каждый. Необходимо отправить смс с текстом «Валерия» на номер 3434, указав через пробел сумму пожертвования. Подробности – на сайте: help.mid-rb.ru/campaign/valeriya-egorova.

Фото из семейного архива Егоровых