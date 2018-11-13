Лидер РОО «Башкорт» заявил о необходимости включить и Куштау в Список наследия ЮНЕСКО

Председатель региональной общественной организации «Башкорт» Фаиль Алчинов поддержал предложение врио главы Башкортостана Радия Хабирова о внесении Торатау и Юрактау в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом он считает, что в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО необходимо также включить еще одну гору — Куштау.

«Я категорически против того, чтобы Куштау передали на разработку «Башкирской содовой компании», — заявил Фаиль Алчинов агентству «Башинформ». — Куштау ничем не хуже Торатау и Юрактау, такие же горы, такие же растения. Вопрос передачи Куштау «БСК» в 2017 году спорный. Гора Куштау, наряду с Сибайским худолазом, Гумеровским месторождением передавалась тогда компании только для геологической разведки, не более того. Еще раз заявляю: я против разработки Куштау и считаю, что ее, наряду с Торатау и Юрактау, необходимо включить в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО».

По словам Алчинова, уже на этой неделе состоится круглый стол, посвященный возможной разработке Куштау. В нем примут участие ученые, политические деятели, представители общественных организаций. Место и время проведения круглого стола сейчас уточняется.

Как сообщило сегодня агентство «Башинформ», врио Главы республики Радий Хабиров подписал указ о создании геопарка «Торатау», который сразу после создания поручено правительству Башкортостана совместно с Академией наук РБ и УФИЦ РАН внести для включения в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как отмечается в документе, парк создаётся для сохранения геологического, биологического и историко-культурного наследия республики, а также для развития туризма.

Правительству региона поручено «создать на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов геопарк «Торатау» с включением в его состав памятников природы республиканского значения «Гора Тратау», «Гора Юрактау» и иных объектов, представляющих геологическую, биологическую и историко-культурную ценность», говорится в указе.

Фото: Дарья Святохина

Источник: http://www.bashinform.ru