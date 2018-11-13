«Лидеры России» должны уметь решать социальные проблемы

Более 91 тысячи участников со всей страны, несколько этапов отбора, включая тестирование, и сотня финалистов, получающих в наставники самых эффективных управленцев – таковы цифры конкурса «Лидеры России». Накануне, 24 декабря в Москве были подведены итоги дистанционного этапа отбора.

Члены оргкомитета «Лидеров России» сообщили в Москве на брифинге журналистам, что в региональные полуфиналы конкурса отобрались 3294 человека. Важным отличием от полуфиналов прошлого года стало обязательное выполнение участниками социального значимого действия в своём регионе.

– Лидер России – это не только хороший управленец, но и человек, осознающий социальную ответственность и способный действовать. Участникам не дадут готовых заданий, кейсов, они сами должны выбрать социальную проблему в своём регионе и придумать, как её решить. Полуфиналистам необходимо такой проект реализовать и представить соответствующий видеоотчёт, – заметил один из руководителей конкурса, первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Киринко.

По мнению спикера, с поиском идей проекта, участникам помогут партнёры конкурса: общественные палаты регионов, Ассоциация волонтёрских центров и Фонд президентских грантов. Координаты партнёров участникам предоставят. Организаторы пояснили, что это задание проверит аналитические способности лидеров, их умение самостоятельно принимать решение и нести за него ответственность.

Для выхода в финал необходимо также пройти компьютерное тестирование, и зарекомендовать себя в решении разнообразных управленческих задач в рамках деловых тренингов. Ожидается, что в финал конкурса отберут около 300 человек.

Главный организатор конкурса – платформа «Россия – страна возможностей». Отбор лидеров-управленцев в формате всероссийского конкурса был создан, чтобы запустить социальный лифт для активных граждан. Первый сезон проходил с октября 2017-го по февраль 18-го годов. Из сотни триумфаторов проекта 67 получили назначения в органы власти: двое стали губернаторами, трое – замминистрами федеральных ведомств. Второй сезон конкурса «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года.