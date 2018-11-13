Мнение о позиции республиканских властей по шиханам: «Это волевое решение»

Генеральный директор аэродрома «Первушино», пилот Сергей Минигулов высказал свое мнение по отношению к позиции республиканских властей по шиханам. Напомним, в пятницу стало известно, что шиханы Торатау и Юрактау не будут рассматриваться в качестве сырья для содового производства в Башкирии. Сырьевой базой для БСК станет гора Куштау,сообщили в правительстве региона.

«Это волевое решение. И если власти проявили волю, и приняли такое решение, , возможно, это один из самых безболезненных вариантов. Мы пилоты воспитаны на фильме «Экипаж» и там есть такой момент: «Взлететь — невозможно, оставаться — погибнем. Отсюда вывод: будем взлетать». В ситуации вокруг шиханов, примерно, тоже самое», — отметил в беседе с корреспондентом «Башинформ» Сергей Минигулов.

Фото: ГТРК Башкортостан

Источник: http://www.bashinform.ru