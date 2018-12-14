Мужчина мечты

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Пишите свои четверостишия в комментариях  под записью до 17 декабря. 17.12.18 в 8.30 на нашем сайте открывается голосование. А 18 декабря в 15.00 завершится приём голосов, и мы объявим победителей, которым вручим по 1 билету на “Шоу под дождём”!
Всем удачи!


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Автор: (14 Дек 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака, Увлечения. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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комментария 2   “Мужчина мечты”

  1. Алия
    14.12.2018 - 14:37

    Ты являешься во снах:
    В самых сказочных грёзАх.
    Не мужчина, а – мечта.
    Жаль, что несбыточная.

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  2. Марина
    14.12.2018 - 15:55

    Красивый, умный, сексуальный,
    Весёлый, добрый и брутальный –
    Мой милый друг, всё это ты,
    Мужчина жизни и мечты!..

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