Мужчина мечты
Пишите свои четверостишия в комментариях под записью до 17 декабря. 17.12.18 в 8.30 на нашем сайте открывается голосование. А 18 декабря в 15.00 завершится приём голосов, и мы объявим победителей, которым вручим по 1 билету на “Шоу под дождём”!
Всем удачи!
Автор: Администратор (14 Дек 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака, Увлечения. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.
Ты являешься во снах:
В самых сказочных грёзАх.
Не мужчина, а – мечта.
Жаль, что несбыточная.
Красивый, умный, сексуальный,
Весёлый, добрый и брутальный –
Мой милый друг, всё это ты,
Мужчина жизни и мечты!..