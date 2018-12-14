Мужчина мечты

Пишите свои четверостишия в комментариях под записью до 17 декабря. 17.12.18 в 8.30 на нашем сайте открывается голосование. А 18 декабря в 15.00 завершится приём голосов, и мы объявим победителей, которым вручим по 1 билету на “Шоу под дождём”!

Всем удачи!