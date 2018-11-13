Обсудили развитие города

В администрации города состоялись публичные слушания по стратегии социально-экономического развития Стерлитамака до 2030 года. В них приняли участие глава администрации города Владимир Куликов, депутаты Совета ГО, руководители предприятий и организаций, представители общественности и средств массовой информации. Вёл заседание председатель Совета ГО Андрей Ширяев.

В администрации города состоялись публичные слушания по стратегии социально-экономического развития Стерлитамака до 2030 года. В них приняли участие глава администрации города Владимир Куликов, депутаты Совета ГО, руководители предприятий и организаций, представители общественности и средств массовой информации. Вёл заседание председатель Совета ГО Андрей Ширяев.

Планируется строительство двух крупных физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном в жилых районах Прибрежный и Радужный. В сфере бизнеса и торговли – строительство аквапарка, завода по производству адсорбентов для бытовых и пищевых нужд.

Первый заместитель главы администрации города Юрий Тротт рассказал о планах развития промышленности и транспорта города на ближайшие годы. По его словам, наблюдается положительная тенденция в инвестиционной деятельности. Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования к 2030 году достигнут 12 млрд рублей. Это позволит обеспечить занятость населения, повысить уровень доходов жителей города, решить ряд социальных проблем.

О планах развития медицины рассказал Андрей Ширяев. В январе прошлого года в рамках разработки Стратегии-2030 проводился социологический опрос населения города. Одним из вопросов анкеты был: «На ваш взгляд, какая из сфер городской жизни испытывает сегодня наибольшие трудности?». Результаты опроса показали, что больше всего – 22,2 проц. опрошенных – не устраивает качество медицинских услуг.

Андрей Ширяев отметил, что дефицит медицинских кадров в городе высокий, это приводит к снижению доступности и качества медицинской помощи. Обеспеченность врачами в целом по Стерлитамаку на 1 января 2018 года составляет 27 человек на 10 тысяч населения (по РБ – 35,2 человека).

– Самая большая проблема в том, что медицинские учреждения находятся не в муниципальном, а в республиканском подчинении. Поэтому у муниципалитетов полномочия весьма ограничены, – подчеркнул Андрей Анатольевич. – Стерлитамакский Совет вышел с предложениями на и.о. заместителя Премьер-министра Правительства РБ Ленару Иванову для того, чтобы улучшить ситуацию на республиканском и местном уровнях. Изучив опыт других регио-

нов Российской Федерации, мы предложили предусмотреть в республиканском бюджете возможность компенсировать молодым специалистам-врачам затраты на наём жилья и меры социальной поддержки врачей (детские сады, социальные выплаты, льготное санаторно-курортное лечение и пр.). Совет также ходатайствует о принятии программы «Нужный доктор». Этот проект предусматривает выдачу молодым специалистам в сфере здравоохранения сертификата на 500 тысяч рублей на покупку жилья в ипотеку (первый взнос). Также данный сертификат можно использовать как доплату при улучшении жилищных условий. Мы предлагаем вернуть учреждения здравоохранения в ведение муниципалитетов городов и районов.

Владимир Куликов поблагодарил авторов проекта стратегии социально-экономического развития города за проделанную работу и отметил важность данного документа.

Проект стратегии будет направлен в адрес Совета ГО г.Стерлитамак для утверждения.

Индира КАМАЛОВА