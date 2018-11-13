МЧС Башкирии предупреждает об опасном атмосферном явлении — ледяном дожде



13 декабря в западных районах Башкортостана ожидается ледяной дождь, на дорогах – гололедица. Также прогнозируется туман с ухудшением видимости до 500-1000 метров. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём составит -2, -7 градусов.

Автовладельцам рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, снизить скоростной режим и избегать резких манёвров. Пешеходам следует быть аккуратнее при переходе проезжей части дорог, спуске с лестниц, при выходе из транспортных средств.

По информации ФКУ «ЦУКС МЧС России по РБ»

Фото: Олег Яровиков