МЧС Башкирии предупреждает об опасном атмосферном явлении — ледяном дожде

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13 декабря в западных районах Башкортостана ожидается ледяной дождь, на дорогах – гололедица. Также прогнозируется туман с ухудшением видимости до 500-1000 метров. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём составит -2, -7 градусов.

Автовладельцам рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, снизить скоростной режим и избегать резких манёвров. Пешеходам следует быть аккуратнее при переходе проезжей части дорог, спуске с лестниц, при выходе из транспортных средств.

По информации ФКУ «ЦУКС МЧС России по РБ»

Фото: Олег Яровиков


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Автор: (13 Дек 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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