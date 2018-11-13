МЧС Башкирии предупреждает об опасном атмосферном явлении — ледяном дожде
13 декабря в западных районах Башкортостана ожидается ледяной дождь, на дорогах – гололедица. Также прогнозируется туман с ухудшением видимости до 500-1000 метров. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём составит -2, -7 градусов.
Автовладельцам рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, снизить скоростной режим и избегать резких манёвров. Пешеходам следует быть аккуратнее при переходе проезжей части дорог, спуске с лестниц, при выходе из транспортных средств.
По информации ФКУ «ЦУКС МЧС России по РБ»
Фото: Олег Яровиков
Автор: Администратор (13 Дек 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.