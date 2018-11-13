«По клавишам зимы»

На неделе продолжат работу: в филиале № 3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) – выставка дипломных работ учащихся детской художественной школы № 1 «Иллюстрации из любимых книг»; в историко-краеведческом музее – персональная выставка работ театрального художника, живописца, заслуженного деятеля искусств РФ, члена Союза художников СССР, члена Санкт-Петербургского отделения Союза художников России Владимира Ховралёва; в картинной галерее – выставка современной графики и выставка экслибриса из собрания БГХМ имени М.В.Нестерова.

12 декабря

В 11 часов в администрации города состоится торжественное вручение паспортов «Я – гражданин», посвящённое Дню Конституции РФ.

В 12 часов в Городском дворце культуры пройдёт городская акция «Мой язык – язык дружбы».

В 13 часов в филиале № 1 МБУ «ЦБС» (ул.Гоголя, 94) – библиомикс «Лучше быть здоровым».

В 15 часов в филиале № 10 МБУ «ЦБС» (пр.Ленина, 20) – познавательный час «История новогодней открытки».

В 16 часов в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (креатив-центр, пр.Октября, 30) состоится заседание объединения «СтеЛит».

В 16.30 в филиале № 3 МБУ «ЦБС» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) пройдёт литературно-музыкальная композиция «По клавишам зимы».

В 18 часов (16 декабря – в 17 часов) в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (креатив-центр, пр.Октября, 30) состоится театральная мастерская «КлюКва».

В 18.30 в спортивном зале СФ БашГУ продолжится Кубок города по баскетболу.

В 19 часов в Городском дворце культуры – новогодний Кубок КВН (зона «Урал») с участием чемпионов КВН из разных городов России.

В 19 часов в государственном театрально-концертном объединении – мюзикл «Легенды Урала».

В 19 часов в государственном русском драматическом театре пройдёт экспериментальная сцена «За закрытыми дверями».

13 декабря

В 12 часов в лицее № 3 пройдёт день здорового питания.

В 13 часов в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (креатив-центр, пр.Октября, 30) состоится интеллектуальная викторина «IQ-quiz».

В 16 часов в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) – онлайн-встреча с писательницей Дарьей Донцовой.

В 16 часов в спортивной школе олимпийского резерва (пр.Ленина, 47) – II этап Кубка города по лёгкой атлетике.

В 17.30 (14 декабря – в 9.05 и 15 декабря – в 8 часов) во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» пройдут игры чемпионата детской хоккейной лиги РБ среди спортсменов 2010 г.р.

В 19 часов в государственном театрально-концертном объединении – открытие Года театра и спектакль С.Ильясова «Беглый».

В 19 часов в Городском дворце культуры – концерт Гульназ Асаевой.

14 декабря

В 18.30 в спортивном зале СФ БашГУ продолжится Кубок города по баскетболу.

В 19 часов в государственном русском драматическом театре – пьеса в двух действиях «Пьяные».

В 19 часов в Городском дворце культуры – конкурс «Голос дети».

15 декабря

В 11 часов в фойе Городского дворца культуры состоится благотворительная ярмарка «От семьи к семье».

В 17 часов во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» в рамках IX тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «А» пройдёт первый матч между ВК «Тархан» и ВК «Трансгаз-Ставрополь» (г.Георгиевск). Второй матч – 16 декабря в 16 часов.

В 18 часов в государственном русском драматическом театре состоится показ романтической фантазии «Руслан и Людмила».

В 19 часов в Городском дворце культуры – концерт симфонического оркестра (г.Уфа).

16 декабря

В 10 часов в школе № 30 пройдут открытые городские соревнования по авиамодельному спорту в классе метательных моделей.

В 10 часов в спортивном зале СФ БашГУ – благотворительный турнир по волейболу среди мужских команд.

В 12 часов в государственном театрально-концертном объединении – концерт оркестра русских народных инструментов.

В 12.30 в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (креатив-центр, пр.Октября, 30) – встреча участников клуба «Добромама».

В 15 часов в филиале № 2 МБУ «ЦБС» (музей занимательных наук «Ньютон-лаб», ул.Коммунистическая, 2) в детской исследовательской мастерской «Воображариум» – час творчества «Кубик-рубик своими руками».

В 15 часов в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (креатив-центр, пр.Октября, 30) пройдёт мастер-класс «Книжные закладки».

В 15 часов в спортивном зале спорткомплекса «ВНЗМ» (ул.К.Маркса, 129) в рамках чемпионата города по мини-футболу состоятся матчи среди любительских команд.