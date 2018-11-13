Победители конкурса-опроса “Мужчина мечты”

Ура! У нас известны 2 победителя, которые набрали больше всего голосов. Они получают по 1 билету на “Шоу под дождём-4”.

Победитель под № 2

(Красивый, умный, сексуальный,

Весёлый, добрый и брутальный –

Мой милый друг, всё это ты,

Мужчина жизни и мечты!..).

Победитель под № 3

(Он автор сотен ноу-хау,

Он знает, как спасти Куштау,

Катает в Рим на чартере своём

И для меня одной танцует под дождём.).

Просим победителей сообщить нам свои контакты на почту kontent@srgazeta.ru