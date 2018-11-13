Победители конкурса-опроса “Мужчина мечты”

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Ура! У нас известны 2 победителя, которые набрали больше всего голосов. Они получают по 1 билету на “Шоу под дождём-4”.

Победитель под № 2

(Красивый, умный, сексуальный,
Весёлый, добрый и брутальный –
Мой милый друг, всё это ты,
Мужчина жизни и мечты!..).

Победитель под № 3
(Он автор сотен ноу-хау,
Он знает, как спасти Куштау,
Катает в Рим на чартере своём
И для меня одной танцует под дождём.).

Просим победителей сообщить нам свои контакты на почту kontent@srgazeta.ru


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Автор: (18 Дек 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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