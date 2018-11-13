Подарок или взятка?

Совсем скоро мы будем отмечать новогодние и рождественские праздники. Министерство труда и социальной защиты РФ напоминает госслужащим о положениях антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса. В этих положениях прописан запрет на получение и дарение подарков работниками некоторых организаций, сотрудниками на государственных и муниципальных должностях и замещающими их лицами.

Подарки, которые получены на протокольных мероприятиях, в служебных командировках и т.д., необходимо сдавать государству. Подарок, вручённый должностному лицу, является нарушением запрета, создаёт условия для конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых решений. Кроме того, это деяние влечёт за собой наказание, предусмотренное законодательством – вплоть до увольнения сотрудника в связи с утратой доверия. Если презент будет расцениваться как взятка, виновные лица подвергаются уголовному преследованию.

Кроме того, не рекомендуется брать презенты на личных торжественных мероприятиях от друзей, с которыми чиновников связывают трудовые отношения. Стоит воздержаться от безвозмездного получения услуг, результата выполненных работ, а также имущества, в том числе, – во временное пользование. Необходимо учесть, что госслужащим запрещено принимать любую выгоду в виде подарков.