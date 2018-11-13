Пока не найдут работу: россиян обяжут содержать бывших супругов

Эксперты, к слову, уже предположили, что введение нормы в ее нынешнем виде подтолкнет безработных родителей с детьми отказаться от трудовой деятельности в пользу получения алиментов, а многих из них переведет в теневую экономику.



В России предлагают ввести новую норму, которая позволит взимать алименты на содержание бывших супругов, которые не имеют работы и постоянного дохода, но на чьем попечении после разрыва брака остались дети. С соответствующим предложением в адрес Министерства труда и соцзащиты населения обратилась Ирина Волынец – глава Национального родительского комитета.

Примечательно, что инициатива Волынец предполагает обязанность россиян платить не просто за содержание своих детей, но еще и обеспечивать материально бывших неработающих супругов, с которыми дети остались после развода.

По мнению самой Волынец, ее инициатива позволить существенно повысить уровень жизни несовершеннолетних детей в неполных семьях, а также повысит уровень защиты их законных прав и интересов. По словам главы родительского комитета, нередко родители, с которыми дети остались после бракоразводного процесса, не имеют возможности устроиться на работу, чтобы не нанести ущерба полноценному воспитанию детей и присмотру за ними.

Кроме того, Волынец считает, что сумма алиментов в этом случае должна быть не ниже размера МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Напомним, сегодня МРОТ в Росси установлен на отметке 11 163 рубля, а со следующего года он будет повышен до 11 280 рублей. Наконец, выплачивать алименты второго супруга планируют обязать долго – пока его ребенку не исполнится 18 лет, либо пока получатель алиментов не будет трудоустроен.

Эксперты, к слову, уже предположили, что введение нормы в ее нынешнем виде подтолкнет безработных родителей с детьми отказаться от трудовой деятельности в пользу получения алиментов, а многих из них переведет в теневую экономику. Отмечается, что у получателя алиментов будет крайне мало мотивации устраиваться на работу с зарплатой, скажем, 15-18 тысяч рублей, если, не работая, он может рассчитывать более чем на 11 000. Многие из получателей в этом случае предпримут попытку скрыть наличие у них источника дохода и будут получать зарплату нелегально, попутно требуя от бывших супругов выплаты алиментов.

Следует напомнить, что это уже не первый случай, когда властям предлагают полностью переложить расходы по поддержанию россиян на плечи их действующих или бывших родственников. Так, в начале этой осени группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение своих коллег по нижней палате парламента проект закона, который обяжет россиян платить алименты своим пожилым родителям, если те еще не достигли пенсионного возраста, но уже лишились работы по тем или иным причинам. И если раньше нетрудоспособными лицами, имеющими право на алименты от детей, считались инвалиды и пенсионеры. То с проведением пенсионной реформы и повышением пенсионного возраста, таковыми будут считаться и граждане в предпенсионном возрасте – 55-летние женщины и 60-летние мужчины. Если принять во внимание прогнозы экспертов о том, что миллионы предпенсионеров с проведением реформы рискуют остаться без работы, то можно предположить, что и в этом случае государство решило сбросить «лишние» обязательства, переложив их на плечи простых россиян.

Виталий Тагоров

Источник: https://wek.ru/poka-ne-najdut-rabotu-rossiyan-obyazhut-soderzhat-byvshix-suprugov