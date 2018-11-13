Пожелания для Деда Мороза

О чем мечтают юные горожане?

Мы верим, что в новогоднюю ночь исполняются самые заветные желания. А ещё каждый из нас независимо от возраста ждёт подарков от Деда Мороза. Мы спросили у малышей, которые искренне верят в чудеса, какие подарки они хотят получить.



Максим, 2 года и 8 месяцев (вместе бабушкой Еленой Никитиной):

Максим только начинает разговаривать и, по рассказам родителей и бабушки, знает, что под ёлкой для него Дед Мороз оставит подарок. У малыша желание одно, и он его чётко выговаривает: «Трактор».

Василиса Абрамова, 6 лет:

– Я учусь в первом классе, и в школе мы с ребятами написали на открытках свои мечты и пожелания, опустили их в специальный ящик. Я надеюсь, что моё желание обязательно сбудется, это кукла L.O.L. в шарике.

Ярослав Матыс, 3 года (вместе с мамой Ириной):

Ярослав мечтает об игрушке-трансформере, которая превращается в машину. Ещё он очень любит фигуры динозавров и, как многие мальчишки, всегда рад новой машине.

Айсылу Ахметова, 10 лет, Наиля Атангулова, 7 лет:

– Скоро в доме поставят ёлку, и я собираюсь положить возле неё записку с пожеланием, – рассказывает Айсылу. – Мечтаю, чтобы Дед Мороз подарил мне настольную игру «Дженга» или «Миллионер».

Наиля призналась, что мечтает о гоночном треке, который светится в темноте и принимает любую форму. Своё пожелание она написала на листе бумаги и оставила на подоконнике. Уверена – Дед Мороз обязательно прочитает и исполнит заветную мечту.

Альбина РАХИМОВА