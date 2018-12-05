Представители Республики Башкортостан приняли участие в работе съезде Общероссийского народного фронта.

Представители Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан приняли участие в работе съезда Движения, который прошел в Москве и собрал более 4 тыс. человек. Делегаты съезда обсудили приоритеты народного контроля за исполнением «майского указа» президента по направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей. Также на съезде были определены эффективные инструменты народного контроля за реализацией 12 национальных проектов, определенных «майским указом» президента. Они позволят вовлечь в процесс как можно больше простых людей и выяснить, что важно конкретному человеку и как он воспринимает изменения.

«Съезд прошел в формате антиконференции, – рассказал член регионального штаба ОНФ, руководитель исполкома ОНФ в Республике Башкортостан Виталий Брыкин. – Это новый формат, предусматривающий только живое общение с модераторами тематических площадок, без традиционных выступлений и докладов. На площадках съезда была разработана «дорожная карта» народного контроля за реализацией 12 национальных проектов «майского указа» главы государства. Карта станет планом работы Движения на ближайшие годы по приоритетным направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей. В плане мероприятий – опросы, мониторинги, акции, встречи с гражданами и другие инструменты контроля, которые позволяют вовлечь в процесс как можно больше простых людей и выяснить, что важно конкретному человеку и как он воспринимает происходящие изменения».

На съезде Общероссийского народного фронта эксперты презентовали разработанное в ОНФ новое мобильное приложение «Народный контроль». Благодаря ему каждый житель нашей страны сможет стать активистом и даже экспертом ОНФ. Скачав на телефон это приложение, пользователи смогут принять участие в большой и важной работе – проследить, как выполняется «майский указ» главы государства в регионах, как влияют на качество жизни россиян результаты 12 национальных проектов, и принять непосредственное участие в этой работе.

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в ходе съезда Движения обозначил три приоритетных направления работы ОНФ. Это контроль за деятельностью органов власти, поддержка порядочных и профессиональных чиновников и участие в выработке приоритетов развития страны. Путин назвал ОНФ важной для государства структурой, которая работает напрямую «от народа и с народом», чувствует, что нужно конкретному человеку в конкретном месте и имеет возможность влиять на принимаемые решения, следить и контролировать их реализацию.