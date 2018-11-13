Приглашаем на мясную ярмарку

Уважаемые горожане! Приглашаем вас 22 декабря с 10 до 15 часов на предновогоднюю мясную ярмарку, которая состоится на площади Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» (ул.Коммунистическая, 101).

Торговля товарами непродовольственной группы запрещена.

Отдел потребительского рынка и услуг