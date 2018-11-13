Приглашаем на мясную ярмарку

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Уважаемые горожане! Приглашаем вас 22 декабря с 10 до 15 часов на предновогоднюю мясную ярмарку, которая состоится на площади Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» (ул.Коммунистическая, 101).

Торговля товарами непродовольственной группы запрещена.

Отдел потребительского рынка и услуг


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Автор: (19 Дек 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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