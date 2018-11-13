Приглашаем на мясные ярмарки
Уважаемые горожане! Приглашаем вас 15 и 22 декабря с 10 до 15 часов на предновогодние мясные ярмарки, которые состоятся на площади перед Дворцом спорта «Стерлитамак-Арена» (ул.Коммунистическая, 101).
Торговля товарами непродовольственной группы запрещена.
Отдел потребительского рынка и услуг
Автор: Администратор (12 Дек 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.