Приглашаем на мясные ярмарки

Уважаемые горожане! Приглашаем вас 15 и 22 декабря с 10 до 15 часов на предновогодние мясные ярмарки, которые состоятся на площади перед Дворцом спорта «Стерлитамак-Арена» (ул.Коммунистическая, 101).

Торговля товарами непродовольственной группы запрещена.

Отдел потребительского рынка и услуг