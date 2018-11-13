Приходите за призами!

В редакции «СР» прошёл розыгрыш призов среди подписчиков. Победителями стали И.А.Пичугин, А.И.Зверева, Р.Р.Алтын-

баева, Р.Н.Елезарьева, Р.Д.Янбердина, Н.С.Семеновых, И.К.Галиев, В.Ф.Маль-цева, З.А.Болтнева, Р.А.Хасанов. Вручение призов состоится 20 декабря в 15 часов по адресу: ул.Комсомольская, 82, 4-й этаж, приёмная.

Для получения приза при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, ИНН.