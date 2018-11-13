Приходите за призами
Подведены итоги конкурса детских рисунков «Зимушка-зима», объявленного нашей редакцией. За две недели к нам поступило более полусотни работ. Комиссия учитывала как эстетические, так и возрастные особенности каждого участника.
Победителями стали Данил и Катя Конторщиковы, Владислав Павлов, Ева Лаптева, Полина и Семён Урывские, Арина Гайдаренко, Кира Габбасова, Сафия Курбангулова, Кадрия Ахунова, Анастасия Козлова, Станислав Чекуров, Виктория Патраева.
Родителей юных художников 27 декабря к 15 часам приглашаем за подарками (ул.Комсомольская, 82, Дом печати, 4-й этаж, приёмная). При себе иметь паспорт и ИНН.
Автор: Администратор (26 Дек 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.