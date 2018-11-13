«Психотерапевт – это умеющий принимать»

Зифа Зайнулловна Сулейманова из тех докторов, что работу свою не только знают, но и любят. Врач-психотерапевт высшей категории с 22-летним стажем, отличник здравоохранения РБ, к своим многочисленным наградам в этом году она добавила ещё одну. На церемонии празднования Дня медицинского работника в Уфе З.З. Сулеймановой была вручена грамота победителя республиканского конкурса на звание лучшего врача в номинации «Лучший врач-психиатр РБ».

Мы встретились с Зифой Зайнулловной на её рабочем месте – в кабинете психотерапевта медико-реабилитационного отделения Стерлитамакской психиатрической больницы. И, конечно, мой первый вопрос был связан со спецификой работы этого отделения.

– По своей сути наше отделение – это дневной стационар для взрослых. Люди обращаются к нам с тревогами, страхами, деструктивным состоянием, которое специалисты ещё называют пограничным. Мы таким людям помогаем. Наши пациенты получают комплексное лечение – лекарственную терапию, разнообразные психологические методы, массаж.

– Если можно, несколько слов об истории отделения.

– Медико-реабилитационное отделение психиатрической больницы было открыто в 1981 году. Располагалось оно на улице Химиков, длительное время им заведовал Валентин Вячеславович Ермолаев, доктор, которого отличали забота, уважение, интерес к человеку. Он был психиатром, но ещё в конце 70-х – начале 80-х годов одним из первых начал применять в своей работе психотерапевтические методы. Я бы назвала его пионером в развитии местной психотерапии. Ведь Московская, Питерская, Харьковская психотерапевтические школы существовали уже давно, но в таких небольших городах, как наш, в то время психотерапия делала свои первые шаги.

Сегодня в нашем отделении два психиатра, один психолог, один психотерапевт, массажист, четыре медицинские сестры, младший медперсонал. Отделение рассчитано на 50 коек. Утром пациенты приходят к нам, получают всё необходимое лечение, обедают и в три часа дня уходят домой.

Курс лечения в дневном стационаре составляет 21 день. За это время пациенты адаптируются, им подбирают адекватное лечение, у тех, кто работает, восстанавливается не только хорошее самочувствие, но и работоспособность.

Кстати, количество пролечившихся первичных пациентов становится всё больше.

– Это значит, что современная жизнь делает человека заложником страхов и тревог?

– Нет, скорее, это говорит о том, что растёт доверие людей к психиатрии и психотерапии. Если вы заметили, наше отделение территориально не связано с основным комплексом психиатрической больницы. Это сделано, чтобы не травмировать пациентов, находящихся в пограничных неврастенических состояниях.

Ну и, конечно, век скоростей и цифровых технологий, всеобщая тенденция к оптимизации во всех сферах нашей жизни сказываются на человеке, который порой просто не успевает всё это переварить. Человек – существо особое, способное к осмыслению своего места в мире, конечности своего бытия, возрастных переходов, которые не всегда и не у всех протекают гладко. У каждой личности – свои особенности и свой ресурс, чтобы со всем этим справляться. Если не получается сделать это самостоятельно, на помощь приходит психотерапевт.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 26 декабря 2018 года)

Марина ВОРОНОВА