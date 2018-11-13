Пятнадцатилетняя чемпионка мира

В канун Нового года замечательный подарок себе и всей спортивной общественности Стерлитамака и республики преподнесла ученица гимназии № 4 Камелия Шерстобитова – завоевала титул чемпионки мира по борьбе на поясах!

Сравнительно недавно мне довелось писать о первых успехах Камелии и её подруг по борьбе на поясах, занимающихся у известной чемпионки Европы и мира по самбо Альфии Алимгужиной. Первые крупные победы к воспитанницам Альфии Ягануровны пришли в 2017 году на Международном турнире по вольной борьбе в Оренбургской области, на Международном фестивале боевых искусств в Уфе. А уходящий 2018-й получился для Камелии Шерстобитовой триумфальным – она стала чемпионкой Башкортостана по вольной борьбе, призёром чемпионата Приволжского федерального округа, победила в первенстве России по борьбе на поясах, выиграла Евразийские игры и турнир на Международном фестивале юношеских игр в Анапе.

И вот победа мирового значения в Казани! Камелия на мировом первенстве в столице Татарстана соперничала со спортсменками в возрасте до 17 лет; выиграла сначала у представительницы Узбекистана, потом – у спортсменки сборной Таджикистана, в финальной схватке боролась с девушкой из команды Татарстана. Говорит, что труднее всего пришлось в поединке с таджичкой – коренастой и сильной физически (сама Камелия по сложению больше похожа на гимнастку, но взяла не силой, а умением).

Напомню, что Камелия Шерстобитова буквально в начале борцовской карьеры сумела стать чемпионкой страны в панкратионе, когда только начинала заниматься в клубе смешанных единоборств у Руслана Янбердина. Талант! Что тут ещё скажешь!

Очевидно, талант врождённый – папа Камелии Михаил Алексеевич в своё время занимался греко-римской борьбой, а мама Роза Шамилевна тренировалась у знаменитой Гульшат Гаяновны Сарычевой, была кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике. Папа как раз и настоял, чтобы дочка от смешанных единоборств перешла к греко-римской и вольной борьбе, отвёл её к тренерам Игорю Николаевичу Каширину и Александру Сергеевичу Кучерову. Они, в свою очередь, сподвигли взять на себя заботы о девушках-борцах возобновившую тренироваться после длительного перерыва, связанного с рождением сына, а затем дочери, Альфию Алимгужину (значит, судьба была чемпионке мира по борьбе на поясах подготовить достойную себе замену!).

И Альфия Ягануровна сегодня довольна воспитанницами. Занимаются у неё девушки 15-17 лет, несколько юниорок, вольной борьбой, борьбой на поясах и борьбой грепплинг. Высоких спортивных достижений добилась и Яна Шорохова, выполнившая норматив мас-

тера спорта международного класса по борьбе грепплинг, ставшая чемпионкой Европы и серебряным призёром чемпионата мира среди взрослых; Регина Розова в этом году завоевала звание чемпионки России и привезла серебряную медаль с первенства мира среди девушек.

Молодцы! Ещё бы найти приличное место для тренировок, а то маленький зальчик в техническом колледже, где тренируют приютившие девушек тренеры по греко-римской борьбе Каширин и Кучеров, мало сказать, что переполнен…

В.ДАНИЛОВ