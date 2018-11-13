Радий Хабиров: Платеж «за мусор» не должен превышать 70 рублей в городе и 35 – на селе

Чрезмерного роста тарифов на вывоз мусора мы не допустим, заявил сегодня в своем Послании и Госсобранию РБ врио Главы республики Радий Хабиров.

«Для оптимизации тарифов поставлена задача — правильно выстроить экономически обоснованную логистику движения отходов. Появятся новые полигоны, мусоросортировочные участки, мусороперегрузочные пункты», — подчеркнул руководитель региона.

Ранее Радий Хабиров требовал снизить установленную Госкомитетом РБ по тарифам стоимость новой коммунальной услуги. По его мнению, для горожан платеж не должен превышать 70 рублей, а для жителей села — не более 35 рублей.

Также Радий Хабиров заявил, что намерен решать проблемы в работе систем водоснабжения, чтобы повысить качество питьевой воды, ужесточить порядок и условия получения лицензий на добычу общераспространенных полезных ископаемых, требовать со стороны бизнеса политики в части природоохранных мероприятий.

«К сожалению, по объёму выбросов загрязняющих веществ Башкортостан — на первом месте в Приволжском федеральном округе, в первой десятке российских регионов. Мы будем более плотно работать с предприятиями — основными загрязнителями, повышать в отношении нарушителей штрафные санкции. Продолжим оснащать муниципалитеты автоматизированными станциями контроля загрязнения атмосферы. В течение пяти лет у нас появится еще 10 таких станций, — отметил он. — А те, кто в последние годы стремился нажиться на наших недрах, по-варварски добывая сырьё и нанося вред природе, будут строго наказаны. С инициативой их уголовного преследования мы выйдем на федеральный уровень. В то же время считаю, что муниципалитеты должны иметь возможность использовать в собственных нуждах щебень, ПГС и прочее сырьё, которое добывается на их территории. Например, для отсыпки дорог, благоустройства населённых пунктов. Правительству, Государственному Собранию нужно внести соответствующие изменения в республиканское законодательство».

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Источник: http://www.bashinform.ru