Радий Хабиров поручил снизить стоимость услуги за вывоз мусора





Вчера на оперативном совещании в Правительстве Башкортостана Радий Хабиров поручил снизить стоимость услуги за вывоз мусора. Утверждённый прогнозный платёж врио Главы РБ назвал неподъёмным для жителей республики.

Как сообщалось, стоимость новой коммунальной услуги – вывоза мусора – зависит от двух параметров: норматива накопления мусора, который установлен Правительством РБ по предложению Минэкологии региона, и тарифа на вывоз 1 кг мусора, который устанавливает региональный оператор – коммерческая компания, назначенная властями ответственной за весь мусор на своей территории.

Ранее назывались такие нормы накопления: один житель многоквартирного дома образует 2,6 кубометра мусора в год, житель индивидуального домовладения – 3,7 кубометра отходов. В ноябре Госкомитет РБ по тарифам рассчитал стоимость услуги регионального оператора по обращению с ТКО. Он соответствовал 650,4 рубля за 1 кубометр с НДС. Исходя из этого, был назван предельный прогнозный платёж с 1 января 2019 года. На одного жителя многоквартирного дома он составил 140,92 рубля в месяц, индивидуального дома – 200,54 рубля в месяц.

«Опускайте эти цифры, жители их не вытянут», – сказал Радий Хабиров.