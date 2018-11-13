Радий Хабиров высказал личную позицию по шиханам

Врио главы Башкирии Радий Хабиров высказал личную позицию по ситуации с шиханами. На своих страницах в соцсетях он написал:

«Ну что ж… действительно, на совещании под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака мы поставили точку по нашим охраняемым не только законом, но и памятью предков горам Торатау и Юрактау. Моя позиция тут была предсказуемой, и я ее никогда не скрывал. Я принял решение – эту бесконечную жвачку «отдам — не отдам» прекратить. Эти горы – достояние республики, и они сохранятся в первозданном виде. Коллегам из БСК это тоже объяснили. Тем не менее, у нас тоже есть понимание, что градообразующее предприятие должно жить и работать, а критический момент для принятия решения уже настал. Поэтому мы будем искать сырье для «Соды».

Что касается горы Куштау, то охранного статуса у нее нет, разрешительные документы на начало разработки выданы еще в 2017 году и работы уже ведутся. Если запасы здесь подтвердятся – это приемлемый вариант решения проблемы. Разумеется, в любом случае БСК обязано придерживаться международных норм по экологичности, с полной рекультивацией и еще долгие десятилетия не затрагивая объекты туристической и другой социальной инфраструктуры, которые там находятся.

Еще важный момент. Считаю несправедливым объем компенсационных выплат, который содовиками предоставлялся близлежащим территориям. Поэтому мы убедили владельцев бизнеса в разы этот объем увеличить. На этом — ставим точку. С дешевым политиканством – заканчиваем. Если есть желающие на этой теме сделать себе карьеру или деньги, как это делалось до меня – рекомендую играть с огнем аккуратно, потому что реверансов ни перед кем делать не буду».

Фото: ВКонтакте

Истоhttp://www.bashinform.ru